https://ria.ru/20210413/petitsiya-1728039721.html

Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции

Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции

Представители российского туристического бизнеса создали петицию, в которой просят правительство открыть для путешественников страны, которые помогут заменить... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:02

2021-04-13T12:02

2021-04-13T12:05

кипр

хорватия

мексика

египет

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

туристы

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители российского туристического бизнеса создали петицию, в которой просят правительство открыть для путешественников страны, которые помогут заменить Турцию.Авторы объясняют, что решение оперштаба России, приостановившего авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня), вызвало коллапс в туристической отрасли. По словам представителей бизнеса, в преддверии майских праздников не только забронировано множество новых путевок, но в их число попали и путешествия, перенесенные с прошлого года, которые не состоялись из-за пандемии COVID-19. "Просим вас рассмотреть возможность открыть альтернативные направления (Тунис, Египет, Иордания, Хорватия, Кипр, Доминикана, Мексика), где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 находится на безопасном уровне и страны готовы к принятию наших туристов, не оставлять сограждан второй год подряд без отдыха и не лишать работы туристические агентства и туроператоров в самый разгар сезона, — пишут авторы воззвания. — Мы не просим денег, дайте нам возможность работать и зарабатывать".В петиции подчеркивается, что у большинства людей согласованы отпуска в определенные даты, и перенести их по своему желанию они не имеют никакой возможности.Также эксперты беспокоятся, что туристическая отрасль России не переживет второго "локдауна" и практически полной остановки продаж.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

кипр

хорватия

мексика

египет

доминикана

турция

иордания

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кипр, хорватия, мексика, египет, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, новости - туризм, доминикана, турция, иордания, отдых