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Туризм
https://ria.ru/20210413/petitsiya-1728039721.html
Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции
Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции
Представители российского туристического бизнеса создали петицию, в которой просят правительство открыть для путешественников страны, которые помогут заменить... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:02
2021-04-13T12:05
кипр
хорватия
мексика
египет
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
туристы
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители российского туристического бизнеса создали петицию, в которой просят правительство открыть для путешественников страны, которые помогут заменить Турцию.Авторы объясняют, что решение оперштаба России, приостановившего авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня), вызвало коллапс в туристической отрасли. По словам представителей бизнеса, в преддверии майских праздников не только забронировано множество новых путевок, но в их число попали и путешествия, перенесенные с прошлого года, которые не состоялись из-за пандемии COVID-19. "Просим вас рассмотреть возможность открыть альтернативные направления (Тунис, Египет, Иордания, Хорватия, Кипр, Доминикана, Мексика), где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 находится на безопасном уровне и страны готовы к принятию наших туристов, не оставлять сограждан второй год подряд без отдыха и не лишать работы туристические агентства и туроператоров в самый разгар сезона, — пишут авторы воззвания. — Мы не просим денег, дайте нам возможность работать и зарабатывать".В петиции подчеркивается, что у большинства людей согласованы отпуска в определенные даты, и перенести их по своему желанию они не имеют никакой возможности.Также эксперты беспокоятся, что туристическая отрасль России не переживет второго "локдауна" и практически полной остановки продаж.
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html
кипр
хорватия
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кипр, хорватия, мексика, египет, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, новости - туризм, доминикана, турция, иордания, отдых

Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции

12:02 13.04.2021 (обновлено: 12:05 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаРоссияне в турецком Белеке
Россияне в турецком Белеке - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители российского туристического бизнеса создали петицию, в которой просят правительство открыть для путешественников страны, которые помогут заменить Турцию.
Авторы объясняют, что решение оперштаба России, приостановившего авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня), вызвало коллапс в туристической отрасли. По словам представителей бизнеса, в преддверии майских праздников не только забронировано множество новых путевок, но в их число попали и путешествия, перенесенные с прошлого года, которые не состоялись из-за пандемии COVID-19.
"Просим вас рассмотреть возможность открыть альтернативные направления (Тунис, Египет, Иордания, Хорватия, Кипр, Доминикана, Мексика), где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 находится на безопасном уровне и страны готовы к принятию наших туристов, не оставлять сограждан второй год подряд без отдыха и не лишать работы туристические агентства и туроператоров в самый разгар сезона, — пишут авторы воззвания. — Мы не просим денег, дайте нам возможность работать и зарабатывать".
В петиции подчеркивается, что у большинства людей согласованы отпуска в определенные даты, и перенести их по своему желанию они не имеют никакой возможности.
Также эксперты беспокоятся, что туристическая отрасль России не переживет второго "локдауна" и практически полной остановки продаж.
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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ТуризмКипрХорватияМексикаЕгипеткуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьтуристыНовости - ТуризмДоминиканаТурцияИорданияОтдых
 
 
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