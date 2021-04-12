https://ria.ru/20210412/aviasoobschenie-1727965941.html

Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией

Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста темпов распространения COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:25

2021-04-12T19:25

2021-04-12T23:40

туризм

коронавирус covid-19

анна попова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

россия

татьяна голикова

танзания

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста темпов распространения COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Речь идет как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Меры будут действовать с 15 апреля по 1 июня. В правительстве рекомендовали туроператорам приостановить продажу путевок в Турцию. "Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение", — рассказала вице-премьер в ходе брифинга.Она добавила, что если ситуация в этих странах изменится, авиасообщение могут возобновить.Голикова также уточнила, что у россиян, оставшихся в Турции, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета.Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакте мер для помощи купившим путевки в Турцию гражданам, включая финансовую поддержку. Россиянам, которые приобрели туры до 1 июня, рекомендовали договориться с операторами об изменении страны отдыха. Туристов, чьи поездки запланированы после этой даты, будут держать в курсе развития событий.На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727960418.html

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727966487.html

https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727950150.html

турция

россия

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анна попова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, россия, татьяна голикова, танзания