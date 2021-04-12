Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией
19:25 12.04.2021 (обновлено: 23:40 12.04.2021)
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста темпов распространения COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Речь идет как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Меры будут действовать с 15 апреля по 1 июня. В правительстве рекомендовали туроператорам приостановить продажу путевок в Турцию.
"Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение", — рассказала вице-премьер в ходе брифинга.
Она добавила, что если ситуация в этих странах изменится, авиасообщение могут возобновить.
Голикова также уточнила, что у россиян, оставшихся в Турции, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета.
Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакте мер для помощи купившим путевки в Турцию гражданам, включая финансовую поддержку. Россиянам, которые приобрели туры до 1 июня, рекомендовали договориться с операторами об изменении страны отдыха. Туристов, чьи поездки запланированы после этой даты, будут держать в курсе развития событий.
На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.