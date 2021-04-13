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В Благовещенске выписали пациента, прооперированного при пожаре
В Благовещенске выписали пациента, прооперированного при пожаре
Пациента, которого прооперировали во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, выписали домой, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:32
2021-04-13T16:32
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Пациента, которого прооперировали во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, выписали домой, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим отделением Валентин Филатов.Филатов – один из восьми медиков, которые второго апреля, когда горела кровля кардиоцентра, продолжили операцию в операционной на первом этаже здания, аортокоронарное шунтирование закончилось успешно, после чего пациента доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, никто не пострадал. Тринадцатого апреля начался разбор кровли кардиохирургического центра, параллельно началась разработка проекта временной кровли для консервации здания на то время, пока будет разрабатываться проект реставрации исторического здания. Стоимость первоочередных работ по консервации здания, по словам Орлова, оценивается около 5 миллионов рублей, МЧС поручено проверить все аналогичные объекты здравоохранения и взять на контроль состояния проводки.Противоаварийные работы и устройство кровли закончат в мае, в 2022 году начнется ремонт и реставрационные работы, полностью в эксплуатацию здание будет введено не ранее конца 2022 года. Здание кардиохирургического центра построено в 1908 году, является объектом культурного наследия регионального значения, здесь находился молитвенный дом молокан.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/posad-1727957132.html
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василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область

В Благовещенске выписали пациента, прооперированного при пожаре

16:32 13.04.2021
 
© Фото : МЧС РФВ Благовещенске загорелся кардиохирургический центр
В Благовещенске загорелся кардиохирургический центр - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Пациента, которого прооперировали во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, выписали домой, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим отделением Валентин Филатов.
"Мужчину, которого оперировали во время пожара, выписали", - сообщил Филатов РИА Новости.
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Филатов – один из восьми медиков, которые второго апреля, когда горела кровля кардиоцентра, продолжили операцию в операционной на первом этаже здания, аортокоронарное шунтирование закончилось успешно, после чего пациента доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.
Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, никто не пострадал. Тринадцатого апреля начался разбор кровли кардиохирургического центра, параллельно началась разработка проекта временной кровли для консервации здания на то время, пока будет разрабатываться проект реставрации исторического здания. Стоимость первоочередных работ по консервации здания, по словам Орлова, оценивается около 5 миллионов рублей, МЧС поручено проверить все аналогичные объекты здравоохранения и взять на контроль состояния проводки.
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Противоаварийные работы и устройство кровли закончат в мае, в 2022 году начнется ремонт и реставрационные работы, полностью в эксплуатацию здание будет введено не ранее конца 2022 года. Здание кардиохирургического центра построено в 1908 году, является объектом культурного наследия регионального значения, здесь находился молитвенный дом молокан.
 
Василий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская область
 
 
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