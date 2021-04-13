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Вывеска нотариуса. - РИА Новости, 1920
Федеральная нотариальная палата: нотариусы советуют
https://ria.ru/20210413/notariusy-1728116635.html
Нотариусы выявили за 2 года около 700 попыток мошенничества в 45 регионах
Нотариусы выявили за 2 года около 700 попыток мошенничества в 45 регионах
Российские нотариусы за последние два года предотвратили совершение противоправных действий в отношении имущества общей стоимостью более 639 миллионов рублей в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:20
2021-04-13T17:20
федеральная нотариальная палата: нотариусы советуют
россия
мошенничество
нотариусы
федеральная нотариальная палата
общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские нотариусы за последние два года предотвратили совершение противоправных действий в отношении имущества общей стоимостью более 639 миллионов рублей в 45 регионах, сообщает Федеральная нотариальная палата."Нотариусы несут полную имущественную ответственность за удостоверенные ими сделки. Они тщательно проверяют представленные им документы – для этого у них есть и необходимый опыт и возможности, которые дает Единая информационная система нотариата. В процессе удостоверения сделок нотариусы выявляют мошенников, которые пытаются, в частности, завладеть чужим жилым имуществом. Так, при совершении нотариальных действий только в 45 субъектах РФ за последние два года нотариусы выявили 680 фактов мошеннических действий", - пояснили в ФНП.В 2020 году только в 35 российских регионах нотариусы выявили 361 факт мошеннических действий, из них в отношении недвижимого имущества – 102, движимого имущества – 236, 36 из которых – в отношении долей в уставных капиталах ООО. Чаще всего в указанный период действия мошенников выявлялись нотариусами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Самарской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан.В эту статистику не попадают случаи, когда после разъяснений нотариусом последствий удостоверяемой сделки граждане отказываются от нее, а также отказов в совершении нотариального действия, когда нотариус усматривает нарушения прав сторон сделки, добавили в ФНП.
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россия, мошенничество, нотариусы, федеральная нотариальная палата, общество

Нотариусы выявили за 2 года около 700 попыток мошенничества в 45 регионах

17:20 13.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНотариус
Нотариус - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские нотариусы за последние два года предотвратили совершение противоправных действий в отношении имущества общей стоимостью более 639 миллионов рублей в 45 регионах, сообщает Федеральная нотариальная палата.
"Нотариусы несут полную имущественную ответственность за удостоверенные ими сделки. Они тщательно проверяют представленные им документы – для этого у них есть и необходимый опыт и возможности, которые дает Единая информационная система нотариата. В процессе удостоверения сделок нотариусы выявляют мошенников, которые пытаются, в частности, завладеть чужим жилым имуществом. Так, при совершении нотариальных действий только в 45 субъектах РФ за последние два года нотариусы выявили 680 фактов мошеннических действий", - пояснили в ФНП.
В 2020 году только в 35 российских регионах нотариусы выявили 361 факт мошеннических действий, из них в отношении недвижимого имущества – 102, движимого имущества – 236, 36 из которых – в отношении долей в уставных капиталах ООО. Чаще всего в указанный период действия мошенников выявлялись нотариусами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Самарской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан.
В эту статистику не попадают случаи, когда после разъяснений нотариусом последствий удостоверяемой сделки граждане отказываются от нее, а также отказов в совершении нотариального действия, когда нотариус усматривает нарушения прав сторон сделки, добавили в ФНП.
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 15:26
ФНП: регистрацию бизнеса все чаще доверяют нотариусам
 
Федеральная нотариальная палата: нотариусы советуютРоссияМошенничествоНотариусыФедеральная нотариальная палатаОбщество
 
 
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