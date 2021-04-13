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НМИЦ здоровья детей ответил на сообщения о выговорах врачам
НМИЦ здоровья детей ответил на сообщения о выговорах врачам
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в ответ на сообщения в социальных сетях заявил, что отдел трансплантации функционирует в обычном РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:39
2021-04-13T23:37
россия
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
михаил каабак
здоровье - общество
вероника скворцова
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в ответ на сообщения в социальных сетях заявил, что отдел трансплантации функционирует в обычном режиме, вопрос об увольнении кого-либо из сотрудников не стоит.Ранее в социальных сетях вновь поднялся ажиотаж по поводу работы отделения трансплантации НМИЦ здоровья детей. В частности, сообщалось, что врачам сделали выговоры за то, что они "вводили препарат, на который была врачебная комиссия, купленный для проведения трансплантации почки". Добавлялось, что аналогичные выговоры имеют и другие члены команды медиков.Учреждение отмечает, что они заботятся о здоровье каждого из пациентов, это их основной приоритет."При обнаружении фактов незаконного обращения лекарственных средств, которое может повлечь за собой вред их здоровью (например, использование препаратов с нарушением правил их хранения и транспортировки, в отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность препаратов), мы обязаны принимать меры по недопущению подобных случаев. В том числе, меры дисциплинарного характера, предусмотренные Трудовым кодексом в отношении сотрудников, допустивших нарушение действующего законодательства", - добавляется в сообщении.В 2019 году большой резонанс вызвали сообщения об увольнении руководителя отделения трансплантологии органов детям Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. На тот момент глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встречалась с Каабаком, результатом встречи стало решение Скворцовой о возвращении врача в НЦЗД.
https://ria.ru/20210413/deti-1728126749.html
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россия, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, михаил каабак, здоровье - общество, вероника скворцова, общество

НМИЦ здоровья детей ответил на сообщения о выговорах врачам

22:39 13.04.2021 (обновлено: 23:37 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в ответ на сообщения в социальных сетях заявил, что отдел трансплантации функционирует в обычном режиме, вопрос об увольнении кого-либо из сотрудников не стоит.
Ранее в социальных сетях вновь поднялся ажиотаж по поводу работы отделения трансплантации НМИЦ здоровья детей. В частности, сообщалось, что врачам сделали выговоры за то, что они "вводили препарат, на который была врачебная комиссия, купленный для проведения трансплантации почки". Добавлялось, что аналогичные выговоры имеют и другие члены команды медиков.

"Отдел трансплантации функционирует в обычном режиме и обеспечен полным спектром необходимых лекарственных препаратов... Сотрудники продолжают осуществлять трудовую деятельность. Вопрос об увольнении кого-либо из работников Отдела трансплантации на повестке дня не стоит... Медицинскую помощь все пациенты получают в полном объёме", - говорится в сообщении в официальном аккаунте Instagram.

Учреждение отмечает, что они заботятся о здоровье каждого из пациентов, это их основной приоритет.
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"При обнаружении фактов незаконного обращения лекарственных средств, которое может повлечь за собой вред их здоровью (например, использование препаратов с нарушением правил их хранения и транспортировки, в отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность препаратов), мы обязаны принимать меры по недопущению подобных случаев. В том числе, меры дисциплинарного характера, предусмотренные Трудовым кодексом в отношении сотрудников, допустивших нарушение действующего законодательства", - добавляется в сообщении.
В 2019 году большой резонанс вызвали сообщения об увольнении руководителя отделения трансплантологии органов детям Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. На тот момент глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встречалась с Каабаком, результатом встречи стало решение Скворцовой о возвращении врача в НЦЗД.
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