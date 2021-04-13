https://ria.ru/20210413/nabory-1728124243.html

В КЧР раздадут тысячу продуктовых наборов к началу месяца Рамадан

В КЧР раздадут тысячу продуктовых наборов к началу месяца Рамадан

В Карачаево-Черкесии в первый день месяца Рамадан нуждающимся семьям доставили тысячу продуктовых наборов, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:21

2021-04-13T18:21

2021-04-13T18:21

карачаево-черкесская республика

северный кавказ

рамадан

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 13 апр — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в первый день месяца Рамадан нуждающимся семьям доставили тысячу продуктовых наборов, сообщает пресс-служба главы КЧР.Глава КЧР Рашид Темрезов встретился с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтием Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиевым. Темрезов поздравил его, а также всех мусульман республики с наступающим священным месяцем Рамадан и сообщил, что с завтрашнего дня будет организована доставка одной тысячи продуктовых наборов особо нуждающимся семьям из всех городов и районов республики.На встрече также обсуждался вопрос организации ифтаров (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан) на территории республики с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты, сообщили в пресс-службе главы республики.

https://ria.ru/20210304/mechet-1599884034.html

северный кавказ

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северный кавказ, рамадан, рашид темрезов