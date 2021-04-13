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Жестков: маркировка БАД обезопасит потребителей
Жестков: маркировка БАД обезопасит потребителей
Маркировка биологически активных добавок станет эффективным инструментом борьбы с контрафактными и небезопасными продуктами на рынке страны, заявил в интервью... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:21
2021-04-13T18:22
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Маркировка биологически активных добавок станет эффективным инструментом борьбы с контрафактными и небезопасными продуктами на рынке страны, заявил в интервью "Российской газете" исполнительный директор СРО "Союз производителей БАД" Александр Жестков.Накануне Союз поддержал проведение эксперимента по маркировке БАД."В соответствии с техническим регламентом ЕАЭС, товар приобретает статус биологически активной добавки к пище только в результате прохождения обязательной процедуры государственной регистрации и получения свидетельства (СОГР). Товары, не имеющие СОГР, по законам России и ЕАЭС не являются БАД, а, значит, не могут рассматриваться как объект для маркировки", - напомнил Жестков.Именно на этом основании, сказал он в интервью "РГ", "Союз производителей БАД" предложил в качестве ключевого критерия маркировки БАД наличие действующего СОГР, размещенного в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС. При этом был учтен опыт маркировки лекарств, где обязательный штрих-код выдается только на основании регистрации продукта. По словам исполнительного директора Союза производителей, наличие маркировки у незарегистрированных пищевых продуктов позволило бы продвигать те под видом БАД с указанием на качество и безопасность, которые по факту не подтверждены, а это рассматривается законом "О защите прав потребителей" как введение потребителя в заблуждение.Эксперимент по введению маркировки биологически активных пищевых добавок начинается в апреле 2021 года. Центр развития перспективных технологий, назначенный оператором системы маркировки, 12 апреля подтвердил готовность создать действенную систему контроля качества БАД. Маркировка не коснется трансграничных площадок, которые не являются резидентами РФ и ЕАЭС. Товары, ввезенные для личного пользования и приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, не подлежат маркировке.
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РИА Новости
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96
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353
60
здоровье - общество, общество

Жестков: маркировка БАД обезопасит потребителей

17:21 13.04.2021 (обновлено: 18:22 13.04.2021)
 
© Pixabay / frolicsomeplРыбий жир
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Pixabay / frolicsomepl
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Маркировка биологически активных добавок станет эффективным инструментом борьбы с контрафактными и небезопасными продуктами на рынке страны, заявил в интервью "Российской газете" исполнительный директор СРО "Союз производителей БАД" Александр Жестков.
Накануне Союз поддержал проведение эксперимента по маркировке БАД.
"В соответствии с техническим регламентом ЕАЭС, товар приобретает статус биологически активной добавки к пище только в результате прохождения обязательной процедуры государственной регистрации и получения свидетельства (СОГР). Товары, не имеющие СОГР, по законам России и ЕАЭС не являются БАД, а, значит, не могут рассматриваться как объект для маркировки", - напомнил Жестков.
Именно на этом основании, сказал он в интервью "РГ", "Союз производителей БАД" предложил в качестве ключевого критерия маркировки БАД наличие действующего СОГР, размещенного в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС.
При этом был учтен опыт маркировки лекарств, где обязательный штрих-код выдается только на основании регистрации продукта.
"Некоторые представители международных торговых площадок были заинтересованы в проведении маркировки исключительно на основании кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. Смогла бы такая формальная маркировка защитить потребителя от непроверенных и потенциально вредных добавок? Едва ли", - считает Жестков.
По словам исполнительного директора Союза производителей, наличие маркировки у незарегистрированных пищевых продуктов позволило бы продвигать те под видом БАД с указанием на качество и безопасность, которые по факту не подтверждены, а это рассматривается законом "О защите прав потребителей" как введение потребителя в заблуждение.
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Эксперимент по введению маркировки биологически активных пищевых добавок начинается в апреле 2021 года. Центр развития перспективных технологий, назначенный оператором системы маркировки, 12 апреля подтвердил готовность создать действенную систему контроля качества БАД. Маркировка не коснется трансграничных площадок, которые не являются резидентами РФ и ЕАЭС. Товары, ввезенные для личного пользования и приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, не подлежат маркировке.
 
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