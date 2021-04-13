https://ria.ru/20210413/krym-1728150372.html
Названа дата открытия детских лагерей в Крыму
Названа дата открытия детских лагерей в Крыму
Оздоровительные лагеря в Крыму с 27 мая смогут принимать на отдых детей, соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:13
2021-04-13T20:13
2021-04-13T20:13
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Оздоровительные лагеря в Крыму с 27 мая смогут принимать на отдых детей, соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщает Официальный туристический портал Республики Крым. Согласно документу, они должны работать с учетом эпидемиологической ситуации и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, отряды не могут заполняться более, чем на 75 процентов.При этом детям и лицам, сопровождающим группы, при заезде в лагерь необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Результаты анализа должны быть получены не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.Ранее Роспотребнадзор внес изменения в организацию детского отдыха, разрешив принимать юных россиян не только в регионе проживания, но и в других субъектах страны.
https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html
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куда можно лететь, куда поехать, туризм, новости - туризм, республика крым, отдых, дети
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Оздоровительные лагеря в Крыму с 27 мая смогут принимать на отдых детей, соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщает
Официальный туристический портал Республики Крым.
Согласно документу, они должны работать с учетом эпидемиологической ситуации и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, отряды не могут заполняться более, чем на 75 процентов.
При этом детям и лицам, сопровождающим группы, при заезде в лагерь необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Результаты анализа должны быть получены не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.
Ранее Роспотребнадзор внес изменения в организацию детского отдыха, разрешив принимать юных россиян не только в регионе проживания, но и в других субъектах страны.