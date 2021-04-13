Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210413/krym-1728150372.html
Названа дата открытия детских лагерей в Крыму
Названа дата открытия детских лагерей в Крыму
Оздоровительные лагеря в Крыму с 27 мая смогут принимать на отдых детей, соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:13
2021-04-13T20:13
туризм
куда можно лететь
куда поехать
туризм
новости - туризм
республика крым
отдых
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155182/16/1551821695_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3d5c858e1b52e570a3844c30f1de879.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Оздоровительные лагеря в Крыму с 27 мая смогут принимать на отдых детей, соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщает Официальный туристический портал Республики Крым. Согласно документу, они должны работать с учетом эпидемиологической ситуации и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, отряды не могут заполняться более, чем на 75 процентов.При этом детям и лицам, сопровождающим группы, при заезде в лагерь необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Результаты анализа должны быть получены не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.Ранее Роспотребнадзор внес изменения в организацию детского отдыха, разрешив принимать юных россиян не только в регионе проживания, но и в других субъектах страны.
https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155182/16/1551821695_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7597d6255fe55ad9690644a492775541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, куда поехать, туризм, новости - туризм, республика крым, отдых, дети

Названа дата открытия детских лагерей в Крыму

20:13 13.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Оздоровительные лагеря в Крыму с 27 мая смогут принимать на отдых детей, соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности, сообщает Официальный туристический портал Республики Крым.
Согласно документу, они должны работать с учетом эпидемиологической ситуации и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, отряды не могут заполняться более, чем на 75 процентов.
При этом детям и лицам, сопровождающим группы, при заезде в лагерь необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Результаты анализа должны быть получены не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.
Ранее Роспотребнадзор внес изменения в организацию детского отдыха, разрешив принимать юных россиян не только в регионе проживания, но и в других субъектах страны.
Города России. Пятигорск - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 08:00Туризм
Мифы и реальные истории: что посмотреть на курортах Кавминвод
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьТуризмНовости - ТуризмРеспублика КрымОтдыхДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния