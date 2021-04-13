https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728033341.html
В России выявили наименьшее с 28 сентября число случаев COVID-19
В России выявили наименьшее с 28 сентября число случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8173 случая COVID-19 — это минимум с 28 сентября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:22
2021-04-13T11:22
2021-04-13T12:28
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8173 случая COVID-19 — это минимум с 28 сентября, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8320 случаях. Темп прироста остается на уровне 0,18 процента. Умерли за сутки 338 человек, выписались после лечения — 9611. Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1782 (днем ранее было 1833), Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 533, Ростовской области — 236, Нижегородской — 201.Меньше всего заразившихся в Туве и Еврейской автономной области — по одному.Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 657 883, умерли 103 601, вылечились 4 281 776 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 135,6 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 136,7 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
За минувшие сутки в России выявили 8173 случая COVID-19
— это минимум с 28 сентября, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8320 случаях. Темп прироста остается на уровне 0,18 процента. Умерли за сутки 338 человек, выписались после лечения — 9611.
Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1782 (днем ранее было 1833), Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 533, Ростовской области — 236, Нижегородской — 201.
Меньше всего заразившихся в Туве и Еврейской автономной области — по одному.
Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 657 883, умерли 103 601, вылечились 4 281 776 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 135,6 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило 136,7 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.