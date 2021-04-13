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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html
Гериатр рассказала о влиянии коронавируса на пожилых
Гериатр рассказала о влиянии коронавируса на пожилых
Ослабленные пожилые пациенты, перенесшие коронавирус, как правило, не возвращаются к доковидному состоянию здоровья, в то время как вакцинация от COVID не... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:06
2021-04-13T09:06
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ослабленные пожилые пациенты, перенесшие коронавирус, как правило, не возвращаются к доковидному состоянию здоровья, в то время как вакцинация от COVID не ухудшает состояния, не вызывает обострения основных заболеваний и не влияет на прогрессирование старческой астении, заявила РИА Новости главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.По ее словам, сейчас для населения пожилого и старческого возраста активно предлагается вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции, на первом плане - против коронавируса. "Если пожилой человек перенес COVID не в тяжёлой форме, период восстановления достаточно длительный, он сомнительный по исходам, и, как правило, ослабленные пожилые пациенты, если они перенесли коронавирус, они не возвращаются к своему исходному доковидному состоянию здоровья. Если до этого человек мог сам ходить в магазин и многое делал до дому, то после коронавируса состояние здоровья значительно ухудшается", - рассказала Рунихина.При этом гериатр отметила, что заболевают COVID-инфекцией пожилые пациенты достаточного легко, болеют невероятно тяжело, а смертность среди людей пожилого и старческого&nbsp;возраста - самая высокая."Сама по себе вакцинация никак не ухудшает состояние здоровья, не вызывает обострения основных заболеваний, не влияет на прогрессирование старческой астении. Вакцинация защищает пожилого человека от коронавируса. Поэтому мы просим, чтобы пожилые пациенты вакцинировались в первую очередь, чтобы защитить их здоровье и жизнь", - сообщила Рунихина.По ее словам, особое внимание в вопросах вакцинации - на пациентах с иммунодефицитами, на очень специализированном лечении, вопросы о возможности привиться в таком случае надо обсуждать с лечащим врачом."Но среди наших пациентов я не знаю ни одной истории, где бы при даже очень сложном лечении мы бы сказали, что "нет, не надо вакцинироваться". Потому что подход такой: даже если заболевание сложное, даже если сложное лечение, лучше мы провакцинируем. Когда развивается коронавирус, несмотря на то, что есть опыт и прописаны схемы лечения, прогноз у пожилого ослабленного человека крайне неблагоприятный, поэтому во всех случаях лучше вакцинироваться", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html
https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html
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надежда рунихина, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гериатр рассказала о влиянии коронавируса на пожилых

09:06 13.04.2021
 
CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC0 / beejees /
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ослабленные пожилые пациенты, перенесшие коронавирус, как правило, не возвращаются к доковидному состоянию здоровья, в то время как вакцинация от COVID не ухудшает состояния, не вызывает обострения основных заболеваний и не влияет на прогрессирование старческой астении, заявила РИА Новости главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
По ее словам, сейчас для населения пожилого и старческого возраста активно предлагается вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции, на первом плане - против коронавируса. "Если пожилой человек перенес COVID не в тяжёлой форме, период восстановления достаточно длительный, он сомнительный по исходам, и, как правило, ослабленные пожилые пациенты, если они перенесли коронавирус, они не возвращаются к своему исходному доковидному состоянию здоровья. Если до этого человек мог сам ходить в магазин и многое делал до дому, то после коронавируса состояние здоровья значительно ухудшается", - рассказала Рунихина.
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При этом гериатр отметила, что заболевают COVID-инфекцией пожилые пациенты достаточного легко, болеют невероятно тяжело, а смертность среди людей пожилого и старческого возраста - самая высокая.
"Сама по себе вакцинация никак не ухудшает состояние здоровья, не вызывает обострения основных заболеваний, не влияет на прогрессирование старческой астении. Вакцинация защищает пожилого человека от коронавируса. Поэтому мы просим, чтобы пожилые пациенты вакцинировались в первую очередь, чтобы защитить их здоровье и жизнь", - сообщила Рунихина.
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По ее словам, особое внимание в вопросах вакцинации - на пациентах с иммунодефицитами, на очень специализированном лечении, вопросы о возможности привиться в таком случае надо обсуждать с лечащим врачом.
"Но среди наших пациентов я не знаю ни одной истории, где бы при даже очень сложном лечении мы бы сказали, что "нет, не надо вакцинироваться". Потому что подход такой: даже если заболевание сложное, даже если сложное лечение, лучше мы провакцинируем. Когда развивается коронавирус, несмотря на то, что есть опыт и прописаны схемы лечения, прогноз у пожилого ослабленного человека крайне неблагоприятный, поэтому во всех случаях лучше вакцинироваться", - заключила собеседница агентства.
 
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