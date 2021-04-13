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Россия направила 15 кораблей из Каспийского в Черное море
Россия направила 15 кораблей из Каспийского в Черное море
Россия отправила 15 боевых кораблей и судов Каспийской флотилии на Черное море, уточнили во вторник в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:52
2021-04-13T12:03
россия
южный военный округ
каспийская флотилия
волгодонск
калач-на-дону
безопасность
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Россия отправила 15 боевых кораблей и судов Каспийской флотилии на Черное море, уточнили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.Ранее сообщалось, что больше десяти кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки."В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас корабли прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил военного округа.
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россия, южный военный округ, каспийская флотилия, волгодонск, калач-на-дону, безопасность

Россия направила 15 кораблей из Каспийского в Черное море

11:52 13.04.2021 (обновлено: 12:03 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей НаумовЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Наумов
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Россия отправила 15 боевых кораблей и судов Каспийской флотилии на Черное море, уточнили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что больше десяти кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки.
"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас корабли прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.
Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил военного округа.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
10:17
Рябков прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
 
РоссияЮжный военный округКаспийская флотилияВолгодонскКалач-на-ДонуБезопасность
 
 
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