Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/kontingent-1728162725.html
Правозащитник назвал причину увеличения контингента США в Германии
Правозащитник назвал причину увеличения контингента США в Германии
Увеличение американского военного контингента в ФРГ направлено на конфронтацию c Россией, Соединенные Штаты в настоящее время пытаются усилить эту конфронтацию, РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:47
2021-04-13T22:47
минобороны германии
ллойд остин
висбаден
министерство обороны сша
нато
германия
сомали
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152399/43/1523994334_0:216:2400:1566_1920x0_80_0_0_a14d5f0dd192cc5afea3c17fec67176c.jpg
БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Увеличение американского военного контингента в ФРГ направлено на конфронтацию c Россией, Соединенные Штаты в настоящее время пытаются усилить эту конфронтацию, заявил РИА Новости немецкий правозащитник, один из организаторов ежегодных массовых протестов возле американской базы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Райнер Браун.Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка американских военных в ФРГ станет сигналом союзникам в НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами."Речь идет о политическом векторе, который мы наблюдаем все последние годы. Конфронтация с Россией становится все более жесткой, включая и ядерные компоненты, включая и планируемую в течение многих лет так называемую модернизацию - то есть размещение в Европе нового, более совершенного и точного атомного оружия (США - ред.). 500 военных, атомное оружие - все это можно интерпретировать таким образом, что Европа активно вовлекается в конфронтацию против России и против Китая, что Соединенные Штаты пытаются усилить эту конфронтацию. И от Германии в этой связи, в частности, ожидается выполнение задачи по увеличению военных расходов в бюджете до двух процентов", - заявил Браун."Увеличение числа солдат США в Европе не означает больше безопасности. Это означает, с одной стороны, больше конфронтации с Россией. Глава Минобороны ФРГ сегодня дала понять это в связи с обострением ситуации в Украине и крупными военными маневрами Запада, которые официально как будто не происходят. То есть западные СМИ пишут только о российских маневрах, но не об американских воинских подразделениях в Восточной Европе вплоть до российской границы. Это никак не согласуется с политикой разрядки, общей безопасности и сотрудничества", - добавил правозащитник.По словам Брауна, окончательный вывод американского контингента из Европы необходим, как и обеспечение в рамках большой конверсионной программы новых рабочих мест в тех землях ФРГ, население которых сегодня занято в обслуживании баз США. Он подтвердил, что возле авиабазы Рамштайн в июле пройдут ежегодные акции протеста, подчеркнув, что "привлечение дополнительно 500 военнослужащих США на базу в Висбадене не помешает нашим планам".Авиабаза Рамштайн - это опорный пункт ВВС США на севере Германии, штаб-квартира ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE) и одна из баз НАТО. Она расположена неподалеку от города Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Это крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами территории США. На базе дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн является одной из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки. Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координация и управление беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".
https://ria.ru/20210413/germaniya-1728159031.html
https://ria.ru/20210408/potok-1727405930.html
висбаден
германия
сомали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152399/43/1523994334_12:0:2388:1782_1920x0_80_0_0_68e76d4400af0f8c0dcc4abae1e48aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны германии, ллойд остин, висбаден, министерство обороны сша, нато, германия, сомали, в мире

Правозащитник назвал причину увеличения контингента США в Германии

22:47 13.04.2021
 
© AP Photo / Michael ProbstАмериканские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Michael Probst
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Увеличение американского военного контингента в ФРГ направлено на конфронтацию c Россией, Соединенные Штаты в настоящее время пытаются усилить эту конфронтацию, заявил РИА Новости немецкий правозащитник, один из организаторов ежегодных массовых протестов возле американской базы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Райнер Браун.
Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка американских военных в ФРГ станет сигналом союзникам в НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
21:38
В Германии назвали усиление контингента США неправильным сигналом Киеву
"Речь идет о политическом векторе, который мы наблюдаем все последние годы. Конфронтация с Россией становится все более жесткой, включая и ядерные компоненты, включая и планируемую в течение многих лет так называемую модернизацию - то есть размещение в Европе нового, более совершенного и точного атомного оружия (США - ред.). 500 военных, атомное оружие - все это можно интерпретировать таким образом, что Европа активно вовлекается в конфронтацию против России и против Китая, что Соединенные Штаты пытаются усилить эту конфронтацию. И от Германии в этой связи, в частности, ожидается выполнение задачи по увеличению военных расходов в бюджете до двух процентов", - заявил Браун.
"Увеличение числа солдат США в Европе не означает больше безопасности. Это означает, с одной стороны, больше конфронтации с Россией. Глава Минобороны ФРГ сегодня дала понять это в связи с обострением ситуации в Украине и крупными военными маневрами Запада, которые официально как будто не происходят. То есть западные СМИ пишут только о российских маневрах, но не об американских воинских подразделениях в Восточной Европе вплоть до российской границы. Это никак не согласуется с политикой разрядки, общей безопасности и сотрудничества", - добавил правозащитник.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 16:52
В Германии обвинили США в ведении войны против "Северного потока — 2"
По словам Брауна, окончательный вывод американского контингента из Европы необходим, как и обеспечение в рамках большой конверсионной программы новых рабочих мест в тех землях ФРГ, население которых сегодня занято в обслуживании баз США. Он подтвердил, что возле авиабазы Рамштайн в июле пройдут ежегодные акции протеста, подчеркнув, что "привлечение дополнительно 500 военнослужащих США на базу в Висбадене не помешает нашим планам".
Авиабаза Рамштайн - это опорный пункт ВВС США на севере Германии, штаб-квартира ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE) и одна из баз НАТО. Она расположена неподалеку от города Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Это крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами территории США. На базе дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн является одной из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки. Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координация и управление беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".
 
Минобороны ГерманииЛлойд ОстинВисбаденМинистерство обороны СШАНАТОГерманияСомалиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния