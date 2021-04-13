https://ria.ru/20210413/kontingent-1728162725.html

Правозащитник назвал причину увеличения контингента США в Германии

Правозащитник назвал причину увеличения контингента США в Германии

Увеличение американского военного контингента в ФРГ направлено на конфронтацию c Россией, Соединенные Штаты в настоящее время пытаются усилить эту конфронтацию, РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T22:47

2021-04-13T22:47

2021-04-13T22:47

минобороны германии

ллойд остин

висбаден

министерство обороны сша

нато

германия

сомали

в мире

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Увеличение американского военного контингента в ФРГ направлено на конфронтацию c Россией, Соединенные Штаты в настоящее время пытаются усилить эту конфронтацию, заявил РИА Новости немецкий правозащитник, один из организаторов ежегодных массовых протестов возле американской базы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Райнер Браун.Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка американских военных в ФРГ станет сигналом союзникам в НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами."Речь идет о политическом векторе, который мы наблюдаем все последние годы. Конфронтация с Россией становится все более жесткой, включая и ядерные компоненты, включая и планируемую в течение многих лет так называемую модернизацию - то есть размещение в Европе нового, более совершенного и точного атомного оружия (США - ред.). 500 военных, атомное оружие - все это можно интерпретировать таким образом, что Европа активно вовлекается в конфронтацию против России и против Китая, что Соединенные Штаты пытаются усилить эту конфронтацию. И от Германии в этой связи, в частности, ожидается выполнение задачи по увеличению военных расходов в бюджете до двух процентов", - заявил Браун."Увеличение числа солдат США в Европе не означает больше безопасности. Это означает, с одной стороны, больше конфронтации с Россией. Глава Минобороны ФРГ сегодня дала понять это в связи с обострением ситуации в Украине и крупными военными маневрами Запада, которые официально как будто не происходят. То есть западные СМИ пишут только о российских маневрах, но не об американских воинских подразделениях в Восточной Европе вплоть до российской границы. Это никак не согласуется с политикой разрядки, общей безопасности и сотрудничества", - добавил правозащитник.По словам Брауна, окончательный вывод американского контингента из Европы необходим, как и обеспечение в рамках большой конверсионной программы новых рабочих мест в тех землях ФРГ, население которых сегодня занято в обслуживании баз США. Он подтвердил, что возле авиабазы Рамштайн в июле пройдут ежегодные акции протеста, подчеркнув, что "привлечение дополнительно 500 военнослужащих США на базу в Висбадене не помешает нашим планам".Авиабаза Рамштайн - это опорный пункт ВВС США на севере Германии, штаб-квартира ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE) и одна из баз НАТО. Она расположена неподалеку от города Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Это крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами территории США. На базе дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн является одной из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки. Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координация и управление беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".

https://ria.ru/20210413/germaniya-1728159031.html

https://ria.ru/20210408/potok-1727405930.html

висбаден

германия

сомали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны германии, ллойд остин, висбаден, министерство обороны сша, нато, германия, сомали, в мире