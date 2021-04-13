В Казахстане рассказали о производстве вакцины "Спутник V"
АЛМА-АТА, 13 апр - РИА Новости. Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК, в Карагандинской области Казахстана), на котором налажено производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", произвел почти 1 миллион доз этого препарата, сообщила пресс-служба предприятия.
В Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Ранее казахстанские власти сообщали, что 21 декабря 2020 года на КФК был дан старт производству "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз была отправлена для проверки качества в РФ. После получения положительного ответа от российской стороны и регистрации препарата в середине февраля на казахстанском фармкомплексе был налажен промышленный выпуск вакцины из субстанции, поставляемой из РФ.
"Со дня получения регистрации на вакцины "Спутник V" на территории Республики Казахстан Карагандинским фармацевтическим комплексом произведено и поставлено 958 тысяч доз вакцины собственного производства", - говорится в сообщении КФК в его Telegram-канале.
В сообщении также говорится, что КФК в текущем месяце "осуществил отгрузку первой крупной партии вакцины в количестве 600 тысяч доз". "Также до конца текущего месяца ожидается поставка еще 900 тысяч доз вакцины. Тем самым, объем производства вакцины на КФК в апреле составит 1,5 миллиона доз", - отмечается в пресс-релизе.