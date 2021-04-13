https://ria.ru/20210413/kazakhstan-1728081225.html

В Казахстане рассказали о производстве вакцины "Спутник V"

В Казахстане рассказали о производстве вакцины "Спутник V"

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК, в Карагандинской области Казахстана), на котором налажено производство российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:38

2021-04-13T14:38

2021-04-13T14:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

карагандинская область

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 13 апр - РИА Новости. Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК, в Карагандинской области Казахстана), на котором налажено производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", произвел почти 1 миллион доз этого препарата, сообщила пресс-служба предприятия.В Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Ранее казахстанские власти сообщали, что 21 декабря 2020 года на КФК был дан старт производству "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз была отправлена для проверки качества в РФ. После получения положительного ответа от российской стороны и регистрации препарата в середине февраля на казахстанском фармкомплексе был налажен промышленный выпуск вакцины из субстанции, поставляемой из РФ.В сообщении также говорится, что КФК в текущем месяце "осуществил отгрузку первой крупной партии вакцины в количестве 600 тысяч доз". "Также до конца текущего месяца ожидается поставка еще 900 тысяч доз вакцины. Тем самым, объем производства вакцины на КФК в апреле составит 1,5 миллиона доз", - отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20210412/peregovory-1727992325.html

россия

карагандинская область

казахстан

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, карагандинская область, казахстан, в мире