https://ria.ru/20210413/iskander-1728056010.html

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Алиева

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Алиева

Вопрос об обнаружении в Карабахе ракет комплексов "Искандер-М" обсуждается по линии военных, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:55

2021-04-13T12:55

2021-04-13T12:55

ситуация в нагорном карабахе

россия

ильхам алиев

дмитрий песков

владимир путин

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вопрос об обнаружении в Карабахе ракет комплексов "Искандер-М" обсуждается по линии военных, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет "Искандер-М" в Карабахе, Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу."По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получали ли это письмо в Кремле и действительно ли эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора двух президентов.Ранее Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер-М", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители ANAMA. В агентстве заявили, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин, сейчас ведется уточнение модификации ракет, при этом не объяснили, на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года.

https://ria.ru/20210412/iskander-1727927023.html

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россия, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, москва, армения, в мире