https://ria.ru/20210413/ipoteka-1728146627.html

Губернатор Александр Никитин выступил за продление льготной ипотеки

Губернатор Александр Никитин выступил за продление льготной ипотеки

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:44

2021-04-13T19:44

2021-04-13T19:44

тамбовская область

льготная ипотека

ипотека

жилье

александр никитин

тамбовская область

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ТАМБОВ, 13 апр - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" во вторник выступил за продление льготной ипотеки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Несмотря на сложности 2020 года, Тамбовская область выполнила план по вводу жилья с показателем 102,7%. При этом в регионе обеспеченность жильем на душу населения составляет 31,5 квадратный метр, что является одним из самых высоких показателей в стране. В 2020 году средняя стоимость квадратного метра на рынке жилищного строительства региона составляла 46,3 тысячи рублей. В сравнении с 2019 годом показатель вырос на 22%", - приводит пресс-служба слова Никитина.Как отметил губернатор, региональные власти провели факторный анализ увеличения цен.По его словам, еще одним фактором стал отток мигрантов. "Мы привлекли свою, местную рабочую силу на строительство объектов. Их труд оценивается дороже. С одной стороны, мы рады росту заработной платы в строительной отрасли региона. С другой, этот факт приблизительно на 7% увеличил стоимость жилья", - пояснил Никитин.Он уточнил, что третьим фактором были процентные платежи по кредитам, взятым строительными организациями в рамках реализации проектного финансирования, а еще одним слагаемым - рост продаж в 2020 году квартир в элитных жилых домах, где средняя цена превышает 70 тысяч рублей за квадратный метр, что также сказалось на значении средней стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке в целом.

https://ria.ru/20210329/smertnost-1603364015.html

тамбовская область

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льготная ипотека, ипотека, жилье, александр никитин, тамбовская область