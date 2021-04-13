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В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
Финансирование научных космических проектов Федеральной космической программы на 2016-2025 годы восстановлено в прежнем объеме, заявил на заседании президиума... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:34
2021-04-13T14:43
россия
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денис кравченко
луна
космос - риа наука
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роскосмос
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Финансирование научных космических проектов Федеральной космической программы на 2016-2025 годы восстановлено в прежнем объеме, заявил на заседании президиума РАН президент академии Александр Сергеев."Сейчас принято решение о восстановлении финансирования на уровне 15 млрд (рублей в год - ред.), что позволит нам осуществить три миссии на Луну: в этом году "Луна-25", в 2024 году - "Луна-26" и в 2025 году "Луна-27", - добавил он.В ноябре 2020 года Сергеев заявлял, что объемы финансирования научных исследований в области космоса в России до 2025 будет урезан в пять раз - до трех миллиардов рублей с планировавшихся 12-15 миллиардов рублей.До этого депутат Госдумы Денис Кравченко по итогам встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил журналистам, что может пострадать российская лунная программа: по его словам, "Луна-26" и "Луна-27" частично профинансированы, "но дальше идет существенный секвестр".
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россия, александр сергеев (ран), денис кравченко, луна, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин

В России вернули прежние объемы финансирования космических программ

12:34 13.04.2021 (обновлено: 14:43 13.04.2021)
 
© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : NASA / Роскосмос
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Финансирование научных космических проектов Федеральной космической программы на 2016-2025 годы восстановлено в прежнем объеме, заявил на заседании президиума РАН президент академии Александр Сергеев.

"Подтверждено восстановление финансирования подраздела научного космоса в рамках Федеральной космической программы", - сообщил глава РАН, трансляция заседания ведется на YouTube.

"Сейчас принято решение о восстановлении финансирования на уровне 15 млрд (рублей в год - ред.), что позволит нам осуществить три миссии на Луну: в этом году "Луна-25", в 2024 году - "Луна-26" и в 2025 году "Луна-27", - добавил он.
В ноябре 2020 года Сергеев заявлял, что объемы финансирования научных исследований в области космоса в России до 2025 будет урезан в пять раз - до трех миллиардов рублей с планировавшихся 12-15 миллиардов рублей.
До этого депутат Госдумы Денис Кравченко по итогам встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил журналистам, что может пострадать российская лунная программа: по его словам, "Луна-26" и "Луна-27" частично профинансированы, "но дальше идет существенный секвестр".
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