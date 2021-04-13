https://ria.ru/20210413/finansirovanie-1728049884.html
В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
Финансирование научных космических проектов Федеральной космической программы на 2016-2025 годы восстановлено в прежнем объеме, заявил на заседании президиума... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:34
2021-04-13T12:34
2021-04-13T14:43
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александр сергеев (ран)
денис кравченко
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роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Финансирование научных космических проектов Федеральной космической программы на 2016-2025 годы восстановлено в прежнем объеме, заявил на заседании президиума РАН президент академии Александр Сергеев."Сейчас принято решение о восстановлении финансирования на уровне 15 млрд (рублей в год - ред.), что позволит нам осуществить три миссии на Луну: в этом году "Луна-25", в 2024 году - "Луна-26" и в 2025 году "Луна-27", - добавил он.В ноябре 2020 года Сергеев заявлял, что объемы финансирования научных исследований в области космоса в России до 2025 будет урезан в пять раз - до трех миллиардов рублей с планировавшихся 12-15 миллиардов рублей.До этого депутат Госдумы Денис Кравченко по итогам встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил журналистам, что может пострадать российская лунная программа: по его словам, "Луна-26" и "Луна-27" частично профинансированы, "но дальше идет существенный секвестр".
https://ria.ru/20210318/pravitelstvo-1601761246.html
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россия, александр сергеев (ран), денис кравченко, луна, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин