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России предложили принять участие в дознании по делу о смерти Стерджес
России предложили принять участие в дознании по делу о смерти Стерджес
Подозреваемые британской стороной в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, а также любые "релевантные российские ведомства" могут РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:58
2021-04-13T16:09
россия
солсбери
юлия скрипаль
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
скотленд-ярд
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
форин-офис
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ЛОНДОН, 13 апр – РИА Новости, Мария Табак. Подозреваемые британской стороной в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, а также любые "релевантные российские ведомства" могут подать заявку на участие в дознании по делу о смерти британки Дон Стерджес в Эймсбери, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении коронера Хизер Халлетт.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил. Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Тогдашний премьер Британии Тереза Мэй утверждала, что подозреваемые - сотрудники ГРУ. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности."Юрисконсульт дознания предложил мне рассмотреть вопрос о внесении Александра Петрова и Руслана Боширова в число "заинтересованных лиц" (участников процесса – ред.). На данный момент они не ответили на письма и не приняли участие в слушаниях, несмотря на несколько попыток с ними связаться. Поэтому я не включила их в число участников процесса, но подчеркиваю, что они и любые релевантные российские государственные ведомства в будущем могут подать заявку на получение статуса заинтересованных лиц", - заявила Халлетт.Предварительные слушания по делу Стерджес состоялись 30 марта и продолжатся летом. Дознание – судебная процедура, всегда назначаемая в случаях подозрительной смерти, имеет своей целью установить причину смерти. Установление виновных в смерти данный процесс не предусматривает. В ходе заседания стороны согласились с тем, что весь процесс предоставления дознанию свидетельств и документов от разных сторон и экспертов может занять до двух лет.Несмотря на то, что никаких свидетельств того, что Стерджес стала жертвой предумышленного убийства или убийства по неосторожности, нет, летом 2020 года адвокат родных погибшей заявил, что контейнер с веществом, которым отравилась женщина, был подброшен в город специально. По словам юриста Майкла Мэнсфилда, возможно, пузырек с веществом был оставлен в Эймсбери по "недосмотру".Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сентябре 2018 года заявила, что не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлениях в британских Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.В марте 2018 года бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.
https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
https://ria.ru/20201202/razgovor-1587335475.html
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россия, солсбери, юлия скрипаль, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, скотленд-ярд, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, москва, в мире

России предложили принять участие в дознании по делу о смерти Стерджес

13:58 13.04.2021 (обновлено: 16:09 13.04.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 13 апр – РИА Новости, Мария Табак. Подозреваемые британской стороной в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, а также любые "релевантные российские ведомства" могут подать заявку на участие в дознании по делу о смерти британки Дон Стерджес в Эймсбери, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении коронера Хизер Халлетт.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил. Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Тогдашний премьер Британии Тереза Мэй утверждала, что подозреваемые - сотрудники ГРУ. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности.
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"Юрисконсульт дознания предложил мне рассмотреть вопрос о внесении Александра Петрова и Руслана Боширова в число "заинтересованных лиц" (участников процесса – ред.). На данный момент они не ответили на письма и не приняли участие в слушаниях, несмотря на несколько попыток с ними связаться. Поэтому я не включила их в число участников процесса, но подчеркиваю, что они и любые релевантные российские государственные ведомства в будущем могут подать заявку на получение статуса заинтересованных лиц", - заявила Халлетт.
Предварительные слушания по делу Стерджес состоялись 30 марта и продолжатся летом. Дознание – судебная процедура, всегда назначаемая в случаях подозрительной смерти, имеет своей целью установить причину смерти. Установление виновных в смерти данный процесс не предусматривает. В ходе заседания стороны согласились с тем, что весь процесс предоставления дознанию свидетельств и документов от разных сторон и экспертов может занять до двух лет.
Несмотря на то, что никаких свидетельств того, что Стерджес стала жертвой предумышленного убийства или убийства по неосторожности, нет, летом 2020 года адвокат родных погибшей заявил, что контейнер с веществом, которым отравилась женщина, был подброшен в город специально. По словам юриста Майкла Мэнсфилда, возможно, пузырек с веществом был оставлен в Эймсбери по "недосмотру".
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сентябре 2018 года заявила, что не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлениях в британских Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.
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Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
В марте 2018 года бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.
 
РоссияСолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейСкотленд-ЯрдСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФФорин-офисМоскваВ мире
 
 
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