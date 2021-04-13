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Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"
Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, одного из основоположников... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:21
2021-04-13T15:55
россия
лдпр
владимир жириновский
энгельс
саратовская область
фридрих энгельс
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, одного из основоположников марксизма Фридриха Энгельса, чьим именем назван город, "русофобом"."Город Энгельс &lt;...&gt; До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии &lt;...&gt; Ему город стоит целый и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо &lt;...&gt; Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию &lt;...&gt; Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали их именем и улицы?" — сказал Жириновский журналистам.
https://ria.ru/20210324/kupyura-1602665208.html
россия
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россия, лдпр, владимир жириновский, энгельс, саратовская область, фридрих энгельс, общество

Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"

13:21 13.04.2021 (обновлено: 15:55 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, одного из основоположников марксизма Фридриха Энгельса, чьим именем назван город, "русофобом".
"Город Энгельс <...> До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии <...> Ему город стоит целый и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо <...> Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию <...> Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали их именем и улицы?" — сказал Жириновский журналистам.
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РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийЭнгельсСаратовская областьФридрих ЭнгельсОбщество
 
 
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