https://ria.ru/20210413/engels-1728062351.html

Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"

Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, одного из основоположников... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:21

2021-04-13T13:21

2021-04-13T15:55

россия

лдпр

владимир жириновский

энгельс

саратовская область

фридрих энгельс

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, одного из основоположников марксизма Фридриха Энгельса, чьим именем назван город, "русофобом"."Город Энгельс <...> До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии <...> Ему город стоит целый и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо <...> Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию <...> Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали их именем и улицы?" — сказал Жириновский журналистам.

https://ria.ru/20210324/kupyura-1602665208.html

россия

энгельс

саратовская область

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россия, лдпр, владимир жириновский, энгельс, саратовская область, фридрих энгельс, общество