https://ria.ru/20210413/engels-1728062351.html
Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"
Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, одного из основоположников... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:21
2021-04-13T13:21
2021-04-13T15:55
россия
лдпр
владимир жириновский
энгельс
саратовская область
фридрих энгельс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600496729_0:18:3230:1835_1920x0_80_0_0_a7afc4fa12c9309c93bc6ef736f2038f.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, одного из основоположников марксизма Фридриха Энгельса, чьим именем назван город, "русофобом"."Город Энгельс <...> До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии <...> Ему город стоит целый и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо <...> Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию <...> Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали их именем и улицы?" — сказал Жириновский журналистам.
https://ria.ru/20210324/kupyura-1602665208.html
россия
энгельс
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600496729_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d38b3dce683c38b70439d43f02639567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лдпр, владимир жириновский, энгельс, саратовская область, фридрих энгельс, общество