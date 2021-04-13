https://ria.ru/20210413/dvory-1728065955.html

Руденя: в Верхневолжье обустроят 96 общественных территорий и дворов

Руденя: в Верхневолжье обустроят 96 общественных территорий и дворов

В Тверской области в этом году планируется благоустроить 21 двор и 75 общественных пространств в 38 муниципалитетах, на эти цели в областном бюджете... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:38

2021-04-13T13:38

2021-04-13T13:38

тверская область

игорь руденя

тверская область

осташков

тверь

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ТВЕРЬ, 13 апр – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется благоустроить 21 двор и 75 общественных пространств в 38 муниципалитетах, на эти цели в областном бюджете предусмотрены 658 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.Реализацию в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" рассмотрели участники состоявшегося во вторник заседания областного правительства."Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий", – сказал губернатор области Игорь Руденя.По данным пресс-службы, уже в полном объеме заключены контракты на обустройство дворов в муниципалитетах. 92 процентов – контрактование по общественным территориям. В основном в районах будут приводить в порядок игровые площадки и улицы. Также среди проектов благоустройства – парки, набережные, площади, мемориалы и скверы.Касаясь реализации проектов в Твери, глава региона поручил проработать вопрос о возможности создания в парке Текстильщиков лыжероллерной трассы. О ее необходимости неоднократно говорили как профессиональные спортсмены, так и жители Твери. Таким образом, может быть благоустроена востребованная для отдыха территория, а в черте города созданы условия для занятий спортом. В 2021 году в Тверской области также заявлены пять проектов-победителей федерального конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях – в Нелидово, Бежецке, Осташкове, Калязине и Торопце.

https://ria.ru/20210412/pozhary-1727943717.html

тверская область

осташков

тверь

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игорь руденя, тверская область, осташков, тверь