Руденя: в Верхневолжье обустроят 96 общественных территорий и дворов
ТВЕРЬ, 13 апр – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется благоустроить 21 двор и 75 общественных пространств в 38 муниципалитетах, на эти цели в областном бюджете предусмотрены 658 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Реализацию в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" рассмотрели участники состоявшегося во вторник заседания областного правительства.
"Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
По данным пресс-службы, уже в полном объеме заключены контракты на обустройство дворов в муниципалитетах. 92 процентов – контрактование по общественным территориям. В основном в районах будут приводить в порядок игровые площадки и улицы. Также среди проектов благоустройства – парки, набережные, площади, мемориалы и скверы.
Касаясь реализации проектов в Твери, глава региона поручил проработать вопрос о возможности создания в парке Текстильщиков лыжероллерной трассы. О ее необходимости неоднократно говорили как профессиональные спортсмены, так и жители Твери. Таким образом, может быть благоустроена востребованная для отдыха территория, а в черте города созданы условия для занятий спортом.
"Все работы здесь должны вестись с учетом исторических и архитектурных особенностей территорий", – заявил Руденя.