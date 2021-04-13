https://ria.ru/20210413/donbass-1728145890.html

Австрийская газета назвала ситуацию в Донбассе "гражданской войной"

Австрийская газета назвала ситуацию в Донбассе "гражданской войной"

Австрийская газета Der Standard оставила в заголовке своей статьи слова о “гражданской войне” в Донбассе, вызвавшие возмущение украинского посла в стране, но... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:41

2021-04-13T19:41

2021-04-13T19:41

россия

александр щерба

донецкая народная республика

нато

владимир зеленский

дмитрий песков

минск

оон

twitter

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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Австрийская газета Der Standard оставила в заголовке своей статьи слова о “гражданской войне” в Донбассе, вызвавшие возмущение украинского посла в стране, но изменила их в цитате, приписываемой президенту Владимиру Зеленскому.В минувший вторник в Der Standard был опубликован материал под названием "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". При этом слова о "гражданской войне" в Донбассе также приводились как цитата президента Украины Владимира Зеленского. "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе", - написала газета.Посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем аккаунте в Twitter обратился к изданию с вопросом, наступит ли “когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война" или у вас разрешена только одна точка зрения?".Если сегодня открыть онлайн-версию статьи, то ее заголовок по-прежнему гласит "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Однако в цитату Зеленского, на которую опирались авторы статьи, внесены правки: теперь украинский президент называет вступление в НАТО “единственным способом положить конец войне в Донбассе”.Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html

россия

донецкая народная республика

минск

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россия, александр щерба, донецкая народная республика, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, минск, оон, twitter, в мире