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https://ria.ru/20210413/detonatsiya-1728154055.html
В ДНР заявили о гибели украинского военного из-за детонации боеприпаса
В ДНР заявили о гибели украинского военного из-за детонации боеприпаса
Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения во вторник из-за детонации боеприпаса в Донбассе, заявили журналистам в управлении Народной милиции... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:46
2021-04-13T20:46
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения во вторник из-за детонации боеприпаса в Донбассе, заявили журналистам в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве заявляли об использовании командованием украинской оперативно-тактической группировки "Восток" автомобилей "Зил-131" белого цвета, с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в целях подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению, а также для доставки диверсионно-разведывательных и снайперских групп на передовые позиции."Сегодня, в очередной раз данный автомобиль с символикой СЦКК Украины использовали для подвоза на передовые позиции ...В результате несоблюдения требований безопасности при разгрузке боеприпасов произошла детонация и подрыв военнослужащих 108-го батальона. Присутствие указанного автомобиля в период проведения встречи контактных групп по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе привело к гибели одного и ранению двух украинских боевиков", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.Он отметил, что командование операции объединенных сил в очередной раз пытается списать небоевые потери своих военнослужащих на обстрелы и ударные беспилотники, якобы используемые подразделениями ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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сцкк, донбасс, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР заявили о гибели украинского военного из-за детонации боеприпаса

20:46 13.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов
Один из домов поселка шахты Глубокая в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения во вторник из-за детонации боеприпаса в Донбассе, заявили журналистам в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ведомстве заявляли об использовании командованием украинской оперативно-тактической группировки "Восток" автомобилей "Зил-131" белого цвета, с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в целях подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению, а также для доставки диверсионно-разведывательных и снайперских групп на передовые позиции.
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"Сегодня, в очередной раз данный автомобиль с символикой СЦКК Украины использовали для подвоза на передовые позиции ...В результате несоблюдения требований безопасности при разгрузке боеприпасов произошла детонация и подрыв военнослужащих 108-го батальона. Присутствие указанного автомобиля в период проведения встречи контактных групп по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе привело к гибели одного и ранению двух украинских боевиков", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что командование операции объединенных сил в очередной раз пытается списать небоевые потери своих военнослужащих на обстрелы и ударные беспилотники, якобы используемые подразделениями ДНР.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
 
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