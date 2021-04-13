https://ria.ru/20210413/detonatsiya-1728154055.html
В ДНР заявили о гибели украинского военного из-за детонации боеприпаса
В ДНР заявили о гибели украинского военного из-за детонации боеприпаса
Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения во вторник из-за детонации боеприпаса в Донбассе, заявили журналистам в управлении Народной милиции... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:46
2021-04-13T20:46
2021-04-13T20:46
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604390688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d277251a8f0857e07647c7055452958.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения во вторник из-за детонации боеприпаса в Донбассе, заявили журналистам в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве заявляли об использовании командованием украинской оперативно-тактической группировки "Восток" автомобилей "Зил-131" белого цвета, с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в целях подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению, а также для доставки диверсионно-разведывательных и снайперских групп на передовые позиции."Сегодня, в очередной раз данный автомобиль с символикой СЦКК Украины использовали для подвоза на передовые позиции ...В результате несоблюдения требований безопасности при разгрузке боеприпасов произошла детонация и подрыв военнослужащих 108-го батальона. Присутствие указанного автомобиля в период проведения встречи контактных групп по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе привело к гибели одного и ранению двух украинских боевиков", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.Он отметил, что командование операции объединенных сил в очередной раз пытается списать небоевые потери своих военнослужащих на обстрелы и ударные беспилотники, якобы используемые подразделениями ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604390688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6478e54e835798c632ee19e2985e2c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сцкк, донбасс, донецкая народная республика, оон, украина, в мире