В Ленинградской области арестовали двух мужчин по делу о попытке убийства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Волховский городской суд в Ленинградской области вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста двум молодым людям 18 и 17 лет по делу о попытке убийства их знакомого, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что полиция задержала двоих молодых людей из Волховского района после того, как они в ходе конфликта обстреляли из пневматического пистолета подростка, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли. Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у задержанных был изъят пневматический пистолет с патронами, аэрозольный баллончик и пустая бутылка из под спиртного. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору).
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двум жителям Волхова 2003 года рождения", - сообщил журналистам заместитель руководителя следственного отдела по городу Волхов СУСК РФ по Ленинградской области Александр Дюбо.
По данным полиции, 9 апреля к ним обратилась 46-летняя женщина с сообщением о том, что 7 апреля ушел из дома ее 17-летний сын. Сотрудники полиции прибыли в квартиру, где она проживает, оказалось, что молодой человек уже вернулся домой с ссадинами и ушибами. Он рассказал, что был в гостях у своего 18-летнего знакомого, также с ним был 17-летний общий знакомый, они все вместе распивали алкоголь, потом они направились в заброшенный ангар, где употребляли токсические вещества. В ходе конфликта его избили, обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли.
Подросток обратился в больницу и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был направлен на амбулаторное лечение.