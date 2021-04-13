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https://ria.ru/20210413/cherkalin-1728121028.html
Сумма исков к полковнику Черкалину выросла до 19,5 миллиарда рублей
Сумма исков к полковнику Черкалину выросла до 19,5 миллиарда рублей
Потерпевшие по делу отставного офицера ФСБ РФ Кирилла Черкалина скорректировали к нему гражданские иски, увеличив общую сумму с 16,5 до 19,5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:35
2021-04-13T17:35
дело полковника фсб черкалина
кирилл черкалин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Потерпевшие по делу отставного офицера ФСБ РФ Кирилла Черкалина скорректировали к нему гражданские иски, увеличив общую сумму с 16,5 до 19,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.В ходе предыдущего слушания предприниматель Сергей Гляделкин и другой потерпевший, тоже бизнесмен Игорь Ткач, заявили к обвиняемому гражданские иски на общую сумму более 16,5 миллиарда рублей.Сегодня они решили уточнить данные заявления, оценив причиненный каждому из-за преступления ущерб в 318 миллионов, а недополученную прибыль в 9 миллиардов 423 миллиона рублей.По словам представителей бизнесменов, данные иски они бы хотели заявитель солидарно ко всем обидчикам, но в рамках данного производства решили оставить в ответчиках лишь бывшего борца с коррупцией.Защита офицера указала, что согласна с иском в части реального ущерба и признает возможность его удовлетворения в рамках уголовного рассмотрения."Мы полностью согласны с суммой причиненного реального ущерба в размере 318 миллионов рублей, в части же упущенной выгоды будет справедливо оставить вопрос на усмотрение гражданского суда", - подчеркнул адвокат Черкалина Владимир Михайлов.Следующее заседание суд назначил на 16 апреля.Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы в отношении Черкалина выделены в отдельное производство.По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.Насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу, есть противоречивые данные: сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года", его адвокат подтвердил, что его подзащитный носил погоны подполковника. Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба. В пресс-релизе о задержании от 2019 года он был назван "полковником Черкалиным Кириллом Владимировичем, начальником отдела одного из подразделений ФСБ России".
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дело полковника фсб черкалина, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия

Сумма исков к полковнику Черкалину выросла до 19,5 миллиарда рублей

17:35 13.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин в Московском гарнизонном военном суде
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Потерпевшие по делу отставного офицера ФСБ РФ Кирилла Черкалина скорректировали к нему гражданские иски, увеличив общую сумму с 16,5 до 19,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.
В ходе предыдущего слушания предприниматель Сергей Гляделкин и другой потерпевший, тоже бизнесмен Игорь Ткач, заявили к обвиняемому гражданские иски на общую сумму более 16,5 миллиарда рублей.
Сегодня они решили уточнить данные заявления, оценив причиненный каждому из-за преступления ущерб в 318 миллионов, а недополученную прибыль в 9 миллиардов 423 миллиона рублей.
По словам представителей бизнесменов, данные иски они бы хотели заявитель солидарно ко всем обидчикам, но в рамках данного производства решили оставить в ответчиках лишь бывшего борца с коррупцией.
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Защита офицера указала, что согласна с иском в части реального ущерба и признает возможность его удовлетворения в рамках уголовного рассмотрения.
"Мы полностью согласны с суммой причиненного реального ущерба в размере 318 миллионов рублей, в части же упущенной выгоды будет справедливо оставить вопрос на усмотрение гражданского суда", - подчеркнул адвокат Черкалина Владимир Михайлов.
Следующее заседание суд назначил на 16 апреля.
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы в отношении Черкалина выделены в отдельное производство.
По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
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Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.
Насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу, есть противоречивые данные: сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года", его адвокат подтвердил, что его подзащитный носил погоны подполковника. Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба. В пресс-релизе о задержании от 2019 года он был назван "полковником Черкалиным Кириллом Владимировичем, начальником отдела одного из подразделений ФСБ России".
 
Дело полковника ФСБ ЧеркалинаКирилл ЧеркалинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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