https://ria.ru/20210413/cherkalin-1728121028.html

Сумма исков к полковнику Черкалину выросла до 19,5 миллиарда рублей

Сумма исков к полковнику Черкалину выросла до 19,5 миллиарда рублей

Потерпевшие по делу отставного офицера ФСБ РФ Кирилла Черкалина скорректировали к нему гражданские иски, увеличив общую сумму с 16,5 до 19,5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:35

2021-04-13T17:35

2021-04-13T17:35

дело полковника фсб черкалина

кирилл черкалин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Потерпевшие по делу отставного офицера ФСБ РФ Кирилла Черкалина скорректировали к нему гражданские иски, увеличив общую сумму с 16,5 до 19,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.В ходе предыдущего слушания предприниматель Сергей Гляделкин и другой потерпевший, тоже бизнесмен Игорь Ткач, заявили к обвиняемому гражданские иски на общую сумму более 16,5 миллиарда рублей.Сегодня они решили уточнить данные заявления, оценив причиненный каждому из-за преступления ущерб в 318 миллионов, а недополученную прибыль в 9 миллиардов 423 миллиона рублей.По словам представителей бизнесменов, данные иски они бы хотели заявитель солидарно ко всем обидчикам, но в рамках данного производства решили оставить в ответчиках лишь бывшего борца с коррупцией.Защита офицера указала, что согласна с иском в части реального ущерба и признает возможность его удовлетворения в рамках уголовного рассмотрения."Мы полностью согласны с суммой причиненного реального ущерба в размере 318 миллионов рублей, в части же упущенной выгоды будет справедливо оставить вопрос на усмотрение гражданского суда", - подчеркнул адвокат Черкалина Владимир Михайлов.Следующее заседание суд назначил на 16 апреля.Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы в отношении Черкалина выделены в отдельное производство.По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.Насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу, есть противоречивые данные: сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года", его адвокат подтвердил, что его подзащитный носил погоны подполковника. Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба. В пресс-релизе о задержании от 2019 года он был назван "полковником Черкалиным Кириллом Владимировичем, начальником отдела одного из подразделений ФСБ России".

https://ria.ru/20191108/1560713732.html

https://ria.ru/20191001/1559301211.html

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дело полковника фсб черкалина, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия