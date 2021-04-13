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https://ria.ru/20210413/bukhanka-1728118172.html
В Германии за "Буханку" запросили 26 тысяч евро
В Германии за "Буханку" запросили 26 тысяч евро
В Берлине выставили на продажу УАЗ-2206, "Буханку", за 26 тысяч евро (2,39 миллиона рублей). Объявление о сделке нынешний владелец разместил на сайте eBay. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:30
2021-04-13T17:52
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
берлин (город)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Берлине выставили на продажу УАЗ-2206, "Буханку", за 26 тысяч евро (2,39 миллиона рублей). Объявление о сделке нынешний владелец разместил на сайте eBay. Как сообщается, автомобиль имеет кузов серого цвета, тканевый салон и, по заверениям продавца, находится в хорошем состоянии. Пробег машины составляет полторы тысячи километров. УАЗ укомплектован 2,7-литровым бензиновым двигателем в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Помимо этого, в фургоне установлен нештатный экспедиционный багажник. Кроме того, "Буханка" может похвастаться кондиционером, подогревом сидений и камерой заднего вида. В объявлении отмечается, что внедорожник готов к путешествиям. В салоне установлен раскладной диван, а на крыше при желании вместо багажника можно поставить модуль с палаткой. Дополнительно есть фаркоп, лебедка, лестница на задней двери и запасное колесо.
https://ria.ru/20210224/vnedorozhnik-1598796397.html
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берлин (город)
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авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), берлин (город)

В Германии за "Буханку" запросили 26 тысяч евро

17:30 13.04.2021 (обновлено: 17:52 13.04.2021)
 
© Фото : ebayСкриншот объявления о продажи автомобиля УАЗ в Германии
Скриншот объявления о продажи автомобиля УАЗ в Германии - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : ebay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Берлине выставили на продажу УАЗ-2206, "Буханку", за 26 тысяч евро (2,39 миллиона рублей). Объявление о сделке нынешний владелец разместил на сайте eBay.
Как сообщается, автомобиль имеет кузов серого цвета, тканевый салон и, по заверениям продавца, находится в хорошем состоянии. Пробег машины составляет полторы тысячи километров.
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УАЗ укомплектован 2,7-литровым бензиновым двигателем в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Помимо этого, в фургоне установлен нештатный экспедиционный багажник. Кроме того, "Буханка" может похвастаться кондиционером, подогревом сидений и камерой заднего вида.
В объявлении отмечается, что внедорожник готов к путешествиям. В салоне установлен раскладной диван, а на крыше при желании вместо багажника можно поставить модуль с палаткой. Дополнительно есть фаркоп, лебедка, лестница на задней двери и запасное колесо.
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