https://ria.ru/20210413/armiya-1728087387.html

Войсковые учения на западе России завершатся через две недели

Войсковые учения на западе России завершатся через две недели

Переброшенные к западным границам России войска принимают участие в учениях и пробудут там еще две недели, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:05

2021-04-13T15:05

2021-04-13T19:27

сергей шойгу

североморск

россия

вооруженные силы рф

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 13 апр — РИА Новости. Переброшенные к западным границам России войска принимают участие в учениях и пробудут там еще две недели, заявил министр обороны Сергей Шойгу."В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", — рассказал он.Министр высоко оценил готовность войск."В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", — добавил министр.Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.

https://ria.ru/20210410/nastuplenie-1727701865.html

североморск

россия

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сергей шойгу, североморск, россия, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, безопасность