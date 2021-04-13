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Войсковые учения на западе России завершатся через две недели
Войсковые учения на западе России завершатся через две недели
Переброшенные к западным границам России войска принимают участие в учениях и пробудут там еще две недели, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:05
2021-04-13T19:27
сергей шойгу
североморск
россия
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 13 апр — РИА Новости. Переброшенные к западным границам России войска принимают участие в учениях и пробудут там еще две недели, заявил министр обороны Сергей Шойгу."В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", — рассказал он.Министр высоко оценил готовность войск."В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", — добавил министр.Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.
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сергей шойгу, североморск, россия, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, безопасность

Войсковые учения на западе России завершатся через две недели

15:05 13.04.2021 (обновлено: 19:27 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Т-90 во время учений 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
Экипаж танка Т-90 во время учений 8 общевойсковой армии в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 13 апр — РИА Новости. Переброшенные к западным границам России войска принимают участие в учениях и пробудут там еще две недели, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", — рассказал он.
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Министр высоко оценил готовность войск.
"В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", — добавил министр.
Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.
 
Сергей ШойгуСевероморскРоссияВооруженные силы РФВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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