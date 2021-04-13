https://ria.ru/20210413/arktika-1728089305.html

Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике

Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике

Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:16

2021-04-13T15:16

2021-04-13T17:32

россия

арктика

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728095651_0:58:2875:1675_1920x0_80_0_0_e1765c43de5cdc29863519070da0edde.jpg

СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 13 апр - РИА Новости. Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021"."Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", - сказал Шойгу.По его словам, "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры"."Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20210130/korabl-1595275672.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, сергей шойгу, безопасность