Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/arktika-1728089305.html
Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике
Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике
Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:16
2021-04-13T17:32
россия
арктика
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728095651_0:58:2875:1675_1920x0_80_0_0_e1765c43de5cdc29863519070da0edde.jpg
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 13 апр - РИА Новости. Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021"."Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", - сказал Шойгу.По его словам, "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры"."Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - заявил Шойгу.
https://ria.ru/20210130/korabl-1595275672.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728095651_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_089ee0ee57b2e86af7182d3c53e37a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арктика, сергей шойгу, безопасность

Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике

15:16 13.04.2021 (обновлено: 17:32 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с рабочим визитом в Мурманской области
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с рабочим визитом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 13 апр - РИА Новости. Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", - сказал Шойгу на совещании.

Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021".
"Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", - сказал Шойгу.
Большой десантный корабль Пётр Моргунов пришел в Североморск - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 16:02
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот
По его словам, "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры".
"Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - заявил Шойгу.
 
РоссияАрктикаСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния