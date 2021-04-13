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Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике
Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике
Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:16
2021-04-13T15:16
2021-04-13T17:32
россия
арктика
сергей шойгу
безопасность
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 13 апр - РИА Новости. Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021"."Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", - сказал Шойгу.По его словам, "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры"."Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - заявил Шойгу.
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россия, арктика, сергей шойгу, безопасность
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 13 апр - РИА Новости.
Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России
в Арктике
, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
.
"Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", - сказал Шойгу на совещании.
Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021".
"Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", - сказал Шойгу.
По его словам, "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры".
"Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - заявил Шойгу.