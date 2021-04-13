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Эксперты рассказали, как собрать автомобильную аптечку
Эксперты рассказали, как собрать автомобильную аптечку
Россиянам, которые захотят самостоятельно собрать автомобильную аптечку, следует внимательно изучить список необходимых средств, распечатать инструкцию по... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:06
2021-04-13T06:06
россия
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россиянам, которые захотят самостоятельно собрать автомобильную аптечку, следует внимательно изучить список необходимых средств, распечатать инструкцию по применению и подумать над добавлением полезных лекарств, при этом также стоит подумать над удобным местом хранения аптечки – лучше всего ее положить в бардачок или в карман на спинке кресла, посоветовали РИА Новости эксперты сервисов "СберАвто" и "Сбер Еаптеки".Также водителям стоит распечатать официальную инструкцию к аптечке и возить с собой - в экстренной ситуации искать описание вложенных средств и порядок действий будет проблематично. Кроме того, стоит подумать над удобным местом хранения аптечки: лучше всего ее положить в карман водительского или пассажирского сидения, если позволяют габариты; а также в бардачок или подлокотник заднего сиденья.Наконец, автовладельцам стоит подумать над дополнением аптечки лекарствами, при этом обязательно стоит ежегодно проверять срок годности лекарств. В аптечку можно положить сорбенты, обезболивающие и жаропонижающие средства, раствор для промывания и обеззараживания глаз и антисептик. В летнее время стоит дополнить аптечку репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.
https://ria.ru/20210206/myasnikov-1596298591.html
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россия, общество

Эксперты рассказали, как собрать автомобильную аптечку

06:06 13.04.2021
 
© РИА Новости / Денис АбрамовАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россиянам, которые захотят самостоятельно собрать автомобильную аптечку, следует внимательно изучить список необходимых средств, распечатать инструкцию по применению и подумать над добавлением полезных лекарств, при этом также стоит подумать над удобным местом хранения аптечки – лучше всего ее положить в бардачок или в карман на спинке кресла, посоветовали РИА Новости эксперты сервисов "СберАвто" и "Сбер Еаптеки".
"Если вы приняли решение собирать аптечку самостоятельно, обязательно изучите актуальный приказ министерства здравоохранения. В составе аптечки есть тонкости, и, если вы забудете положить в нее один из видов бинта (по правилам должно быть две разновидности марлевых бинтов), она не будет соответствовать требованиям", - говорят эксперты.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 13:29
Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
Также водителям стоит распечатать официальную инструкцию к аптечке и возить с собой - в экстренной ситуации искать описание вложенных средств и порядок действий будет проблематично. Кроме того, стоит подумать над удобным местом хранения аптечки: лучше всего ее положить в карман водительского или пассажирского сидения, если позволяют габариты; а также в бардачок или подлокотник заднего сиденья.
"По желанию дополните аптечку немедицинскими средствами. В аптечку можно добавить небольшой фонарик, блокнот и ручку для записи важных данных при разговоре с медицинскими службами/родственниками пострадавших в ДТП/сотрудниками полиции. Пригодится и охлаждающий пакет: он поможет при ушибах и растяжениях, укусах насекомых", - рекомендуют в компаниях.
Наконец, автовладельцам стоит подумать над дополнением аптечки лекарствами, при этом обязательно стоит ежегодно проверять срок годности лекарств. В аптечку можно положить сорбенты, обезболивающие и жаропонижающие средства, раствор для промывания и обеззараживания глаз и антисептик. В летнее время стоит дополнить аптечку репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.
Что входит в новую автомобильную аптечку - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 18:14Инфографика
Что входит в новую автомобильную аптечку
 
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