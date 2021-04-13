Эксперты рассказали, как собрать автомобильную аптечку
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россиянам, которые захотят самостоятельно собрать автомобильную аптечку, следует внимательно изучить список необходимых средств, распечатать инструкцию по применению и подумать над добавлением полезных лекарств, при этом также стоит подумать над удобным местом хранения аптечки – лучше всего ее положить в бардачок или в карман на спинке кресла, посоветовали РИА Новости эксперты сервисов "СберАвто" и "Сбер Еаптеки".
"Если вы приняли решение собирать аптечку самостоятельно, обязательно изучите актуальный приказ министерства здравоохранения. В составе аптечки есть тонкости, и, если вы забудете положить в нее один из видов бинта (по правилам должно быть две разновидности марлевых бинтов), она не будет соответствовать требованиям", - говорят эксперты.
Также водителям стоит распечатать официальную инструкцию к аптечке и возить с собой - в экстренной ситуации искать описание вложенных средств и порядок действий будет проблематично. Кроме того, стоит подумать над удобным местом хранения аптечки: лучше всего ее положить в карман водительского или пассажирского сидения, если позволяют габариты; а также в бардачок или подлокотник заднего сиденья.
"По желанию дополните аптечку немедицинскими средствами. В аптечку можно добавить небольшой фонарик, блокнот и ручку для записи важных данных при разговоре с медицинскими службами/родственниками пострадавших в ДТП/сотрудниками полиции. Пригодится и охлаждающий пакет: он поможет при ушибах и растяжениях, укусах насекомых", - рекомендуют в компаниях.
Наконец, автовладельцам стоит подумать над дополнением аптечки лекарствами, при этом обязательно стоит ежегодно проверять срок годности лекарств. В аптечку можно положить сорбенты, обезболивающие и жаропонижающие средства, раствор для промывания и обеззараживания глаз и антисептик. В летнее время стоит дополнить аптечку репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.
23 декабря 2020, 18:14ИнфографикаЧто входит в новую автомобильную аптечку