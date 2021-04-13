https://ria.ru/20210413/aptechka-1728004170.html

Эксперты рассказали, как собрать автомобильную аптечку

Эксперты рассказали, как собрать автомобильную аптечку

Россиянам, которые захотят самостоятельно собрать автомобильную аптечку, следует внимательно изучить список необходимых средств, распечатать инструкцию по... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T06:06

2021-04-13T06:06

2021-04-13T06:06

россия

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россиянам, которые захотят самостоятельно собрать автомобильную аптечку, следует внимательно изучить список необходимых средств, распечатать инструкцию по применению и подумать над добавлением полезных лекарств, при этом также стоит подумать над удобным местом хранения аптечки – лучше всего ее положить в бардачок или в карман на спинке кресла, посоветовали РИА Новости эксперты сервисов "СберАвто" и "Сбер Еаптеки".Также водителям стоит распечатать официальную инструкцию к аптечке и возить с собой - в экстренной ситуации искать описание вложенных средств и порядок действий будет проблематично. Кроме того, стоит подумать над удобным местом хранения аптечки: лучше всего ее положить в карман водительского или пассажирского сидения, если позволяют габариты; а также в бардачок или подлокотник заднего сиденья.Наконец, автовладельцам стоит подумать над дополнением аптечки лекарствами, при этом обязательно стоит ежегодно проверять срок годности лекарств. В аптечку можно положить сорбенты, обезболивающие и жаропонижающие средства, раствор для промывания и обеззараживания глаз и антисептик. В летнее время стоит дополнить аптечку репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.

https://ria.ru/20210206/myasnikov-1596298591.html

https://ria.ru/20201223/aptechka-1590564821.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество