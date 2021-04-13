https://ria.ru/20210413/aktsii-1728006649.html
Стоимость акций Alibaba резко выросла после рекордного штрафа компании
Стоимость акций Alibaba резко выросла после рекордного штрафа компании
Состояние Джека Ма, основателя интернет-компании Alibaba, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:30
2021-04-13T07:30
2021-04-13T12:23
джек ма
alibaba group
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152826/70/1528267099_0:165:3074:1894_1920x0_80_0_0_a532c8291deda9caebf0789800014ce2.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Состояние Джека Ма, основателя интернет-компании Alibaba, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения рекордного штрафа, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).По данным BBI, состояние Ма теперь оценивается в 52,1 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров он занимает 25-е место.Днем ранее акции Alibaba подорожали на десять процентов после получения рекордного штрафа за антимонопольные нарушения. Госуправление контроля и регулирования рынка Китая оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.Очевидно, на инвесторов оказал влияние комментарий компании, которая, в свою очередь, сообщила, что в последние месяцы "в полной мере" сотрудничала с управлением и серьезно изучила политику правительства и ожидания в отношении экономики интернет-платформ, в связи с чем провела оценку внутренних систем и внесла в них улучшения, обеспечивая стабильную работу бизнеса. Alibaba также подчеркнула, что полностью принимает наказание, продолжит вести нормальную деятельность и готова и дальше активно сотрудничать с властями.Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана предпринимателем Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
https://ria.ru/20210410/alibaba-1727650925.html
https://ria.ru/20200626/1573517430.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152826/70/1528267099_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1a682aeb04d524beb7f1dfd8d50b319c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джек ма, alibaba group, китай, экономика
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Состояние Джека Ма
, основателя интернет-компании Alibaba
, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения рекордного штрафа, свидетельствуют данные агентства Блумберг
и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По данным BBI, состояние Ма теперь оценивается в 52,1 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров он занимает 25-е место.
Днем ранее акции Alibaba подорожали на десять процентов после получения рекордного штрафа за антимонопольные нарушения. Госуправление контроля и регулирования рынка Китая
оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.
По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.
Очевидно, на инвесторов оказал влияние комментарий компании, которая, в свою очередь, сообщила, что в последние месяцы "в полной мере" сотрудничала с управлением и серьезно изучила политику правительства и ожидания в отношении экономики интернет-платформ, в связи с чем провела оценку внутренних систем и внесла в них улучшения, обеспечивая стабильную работу бизнеса. Alibaba также подчеркнула, что полностью принимает наказание, продолжит вести нормальную деятельность и готова и дальше активно сотрудничать с властями.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана предпринимателем Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.