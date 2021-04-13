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Стоимость акций Alibaba резко выросла после рекордного штрафа компании
Стоимость акций Alibaba резко выросла после рекордного штрафа компании
Состояние Джека Ма, основателя интернет-компании Alibaba, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:30
2021-04-13T12:23
джек ма
alibaba group
китай
экономика
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Состояние Джека Ма, основателя интернет-компании Alibaba, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения рекордного штрафа, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).По данным BBI, состояние Ма теперь оценивается в 52,1 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров он занимает 25-е место.Днем ранее акции Alibaba подорожали на десять процентов после получения рекордного штрафа за антимонопольные нарушения. Госуправление контроля и регулирования рынка Китая оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.Очевидно, на инвесторов оказал влияние комментарий компании, которая, в свою очередь, сообщила, что в последние месяцы "в полной мере" сотрудничала с управлением и серьезно изучила политику правительства и ожидания в отношении экономики интернет-платформ, в связи с чем провела оценку внутренних систем и внесла в них улучшения, обеспечивая стабильную работу бизнеса. Alibaba также подчеркнула, что полностью принимает наказание, продолжит вести нормальную деятельность и готова и дальше активно сотрудничать с властями.Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана предпринимателем Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
https://ria.ru/20210410/alibaba-1727650925.html
https://ria.ru/20200626/1573517430.html
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джек ма, alibaba group, китай, экономика

Стоимость акций Alibaba резко выросла после рекордного штрафа компании

07:30 13.04.2021 (обновлено: 12:23 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОснователь Alibaba Джек Ма на IV Восточном экономическом форуме
Основатель Alibaba Джек Ма на IV Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Состояние Джека Ма, основателя интернет-компании Alibaba, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения рекордного штрафа, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По данным BBI, состояние Ма теперь оценивается в 52,1 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров он занимает 25-е место.
Днем ранее акции Alibaba подорожали на десять процентов после получения рекордного штрафа за антимонопольные нарушения. Госуправление контроля и регулирования рынка Китая оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.
По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
10 апреля, 07:03
Alibaba оценила штраф властей Китая за нечестную конкуренцию
Очевидно, на инвесторов оказал влияние комментарий компании, которая, в свою очередь, сообщила, что в последние месяцы "в полной мере" сотрудничала с управлением и серьезно изучила политику правительства и ожидания в отношении экономики интернет-платформ, в связи с чем провела оценку внутренних систем и внесла в них улучшения, обеспечивая стабильную работу бизнеса. Alibaba также подчеркнула, что полностью принимает наказание, продолжит вести нормальную деятельность и готова и дальше активно сотрудничать с властями.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана предпринимателем Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня 2020, 14:51Россия-Китай: Главное
Alibaba Group пообещала вдвое сократить время доставки за рубеж
 
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