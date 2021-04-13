https://ria.ru/20210413/aktsii-1728006649.html

Стоимость акций Alibaba резко выросла после рекордного штрафа компании

Стоимость акций Alibaba резко выросла после рекордного штрафа компании

Состояние Джека Ма, основателя интернет-компании Alibaba, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T07:30

2021-04-13T07:30

2021-04-13T12:23

джек ма

alibaba group

китай

экономика

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Состояние Джека Ма, основателя интернет-компании Alibaba, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения рекордного штрафа, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).По данным BBI, состояние Ма теперь оценивается в 52,1 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров он занимает 25-е место.Днем ранее акции Alibaba подорожали на десять процентов после получения рекордного штрафа за антимонопольные нарушения. Госуправление контроля и регулирования рынка Китая оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.Очевидно, на инвесторов оказал влияние комментарий компании, которая, в свою очередь, сообщила, что в последние месяцы "в полной мере" сотрудничала с управлением и серьезно изучила политику правительства и ожидания в отношении экономики интернет-платформ, в связи с чем провела оценку внутренних систем и внесла в них улучшения, обеспечивая стабильную работу бизнеса. Alibaba также подчеркнула, что полностью принимает наказание, продолжит вести нормальную деятельность и готова и дальше активно сотрудничать с властями.Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана предпринимателем Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

https://ria.ru/20210410/alibaba-1727650925.html

https://ria.ru/20200626/1573517430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джек ма, alibaba group, китай, экономика