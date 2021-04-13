https://ria.ru/20210413/akter-1728148011.html

Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по делу о педофилии

Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по делу о педофилии

Кировский районный суд арестовал актера Никиту Струкова, снявшегося в сериале "Улицы разбитых фонарей", по обвинению в развратных действиях в отношении трех... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:50

2021-04-13T19:50

2021-04-13T23:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кировский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Кировский районный суд арестовал актера Никиту Струкова, снявшегося в сериале "Улицы разбитых фонарей", по обвинению в развратных действиях в отношении трех подростков.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 62-летний мужчина будет оставаться под стражей до 11 июня.Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу, обвиняемый с октября 2019-го по январь 2021 года в квартире дома в Кировском районе совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения.Актер Струков 1958 года рождения снялся в примерно 20 киноработах, среди которых роль коллекционера в сериале "Улица разбитых фонарей".

https://ria.ru/20210413/rastlenie-1728058182.html

https://ria.ru/20210310/pedofiliya-1600632383.html

россия

кировский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кировский район, санкт-петербург, происшествия