https://ria.ru/20210413/akter-1728148011.html
Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по делу о педофилии
Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по делу о педофилии
Кировский районный суд арестовал актера Никиту Струкова, снявшегося в сериале "Улицы разбитых фонарей", по обвинению в развратных действиях в отношении трех... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:50
2021-04-13T19:50
2021-04-13T23:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Кировский районный суд арестовал актера Никиту Струкова, снявшегося в сериале "Улицы разбитых фонарей", по обвинению в развратных действиях в отношении трех подростков.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 62-летний мужчина будет оставаться под стражей до 11 июня.Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу, обвиняемый с октября 2019-го по январь 2021 года в квартире дома в Кировском районе совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения.Актер Струков 1958 года рождения снялся в примерно 20 киноработах, среди которых роль коллекционера в сериале "Улица разбитых фонарей".
https://ria.ru/20210413/rastlenie-1728058182.html
https://ria.ru/20210310/pedofiliya-1600632383.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировский район, санкт-петербург, происшествия