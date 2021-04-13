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Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по делу о педофилии
Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по делу о педофилии
Кировский районный суд арестовал актера Никиту Струкова, снявшегося в сериале "Улицы разбитых фонарей", по обвинению в развратных действиях в отношении трех... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:50
2021-04-13T23:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Кировский районный суд арестовал актера Никиту Струкова, снявшегося в сериале "Улицы разбитых фонарей", по обвинению в развратных действиях в отношении трех подростков.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 62-летний мужчина будет оставаться под стражей до 11 июня.Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу, обвиняемый с октября 2019-го по январь 2021 года в квартире дома в Кировском районе совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения.Актер Струков 1958 года рождения снялся в примерно 20 киноработах, среди которых роль коллекционера в сериале "Улица разбитых фонарей".
https://ria.ru/20210413/rastlenie-1728058182.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировский район, санкт-петербург, происшествия

Актера из "Улиц разбитых фонарей" арестовали по делу о педофилии

19:50 13.04.2021 (обновлено: 23:18 13.04.2021)
 
© "Гамма продакшн" (2015)Актер Никита Струков в сериале "Инспектор Купер-2"
Актер Никита Струков в сериале Инспектор Купер-2 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© "Гамма продакшн" (2015)
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Кировский районный суд арестовал актера Никиту Струкова, снявшегося в сериале "Улицы разбитых фонарей", по обвинению в развратных действиях в отношении трех подростков.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 62-летний мужчина будет оставаться под стражей до 11 июня.
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13:05Религия и мировоззрение
Служителя религиозной общины в Бурятии обвинили в педофилии
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу, обвиняемый с октября 2019-го по январь 2021 года в квартире дома в Кировском районе совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения.
Актер Струков 1958 года рождения снялся в примерно 20 киноработах, среди которых роль коллекционера в сериале "Улица разбитых фонарей".
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