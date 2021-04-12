https://ria.ru/20210412/zhivotnye-1727836516.html

В Госдуму внесли проект о запрете посещения кафе и магазинов с животными

В Госдуму внесли проект о запрете посещения кафе и магазинов с животными

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство России полномочиями по установлению... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:07

2021-04-12T09:07

2021-04-12T13:27

россия

госдума рф

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство России полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов граждан с животными, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты."На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов", — отмечают авторы проекта. Это, по их мнению, приводит к "загрязнению тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим", что, в свою очередь, создает конфликтные ситуации."С учетом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере", — говорится в пояснительной записке. Речь идет об установлении требований "к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами".

https://ria.ru/20200407/1569677856.html

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россия, госдума рф, санкт-петербург, общество