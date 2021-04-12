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В Госдуму внесли проект о запрете посещения кафе и магазинов с животными
В Госдуму внесли проект о запрете посещения кафе и магазинов с животными
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство России полномочиями по установлению... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:07
2021-04-12T13:27
россия
госдума рф
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство России полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов граждан с животными, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты."На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов", — отмечают авторы проекта. Это, по их мнению, приводит к "загрязнению тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим", что, в свою очередь, создает конфликтные ситуации."С учетом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере", — говорится в пояснительной записке. Речь идет об установлении требований "к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами".
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россия, госдума рф, санкт-петербург, общество

В Госдуму внесли проект о запрете посещения кафе и магазинов с животными

09:07 12.04.2021 (обновлено: 13:27 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с собаками
Женщина гуляет с собаками - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство России полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов граждан с животными, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты.
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"На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов", — отмечают авторы проекта. Это, по их мнению, приводит к "загрязнению тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим", что, в свою очередь, создает конфликтные ситуации.
"С учетом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере", — говорится в пояснительной записке. Речь идет об установлении требований "к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами".
 
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