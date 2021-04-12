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Огонь перекинулся с "Невской мануфактуры" на соседнее здание
Огонь перекинулся с "Невской мануфактуры" на соседнее здание
Огонь с горящего в Петербурге здания фабрики "Невская мануфактура" перекинулся на соседнее здание, у которого загорелась кровля, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:08
2021-04-12T19:48
пожар на "невской мануфактуре"
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Огонь с горящего в Петербурге здания фабрики "Невская мануфактура" перекинулся на соседнее здание, у которого загорелась кровля, передает корреспондент РИА Новости.Поблизости от горящей фабрики находится трехэтажное здание. В настоящее время один из участков его кровли горит. Согласно вывеске на фасаде, в здании располагается хостел "Мэрибель".Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, сообщал представитель экстренных служб. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров."Здание старое… перекрытия деревянные, с пустотами… и с учетом ветра пожар довольно-таки быстро распространился… Мы прибыли через полчаса, и уже было серьезное интенсивное горение… Можно сказать, что пожар давно начался, и позднее сообщение (также) привело, скорее всего, к таким масштабам", - сказал начальник пресс-службы городского управления МЧС РФ Андрей Литовка журналистам.Он добавил, что после обрушения перекрытий и кровли задача пожарных – "отстоять правый и левый флигели" здания."Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу (улица) Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 квадратных метров, из здания эвакуированы 50 человек", - говорится в сообщении.С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники.
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РИА Новости
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Крыша соседнего с горящей ”Невской мануфактурой” дома охвачена огнем
Крыша соседнего с горящей ”Невской мануфактурой” дома охвачена огнем
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пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия

Огонь перекинулся с "Невской мануфактуры" на соседнее здание

18:08 12.04.2021 (обновлено: 19:48 12.04.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Огонь с горящего в Петербурге здания фабрики "Невская мануфактура" перекинулся на соседнее здание, у которого загорелась кровля, передает корреспондент РИА Новости.
Поблизости от горящей фабрики находится трехэтажное здание. В настоящее время один из участков его кровли горит. Согласно вывеске на фасаде, в здании располагается хостел "Мэрибель".
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, сообщал представитель экстренных служб. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 16:56
Число погибших при пожаре на "Невской мануфактуре" выросло до двух
"Здание старое… перекрытия деревянные, с пустотами… и с учетом ветра пожар довольно-таки быстро распространился… Мы прибыли через полчаса, и уже было серьезное интенсивное горение… Можно сказать, что пожар давно начался, и позднее сообщение (также) привело, скорее всего, к таким масштабам", - сказал начальник пресс-службы городского управления МЧС РФ Андрей Литовка журналистам.
Он добавил, что после обрушения перекрытий и кровли задача пожарных – "отстоять правый и левый флигели" здания.
"Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу (улица) Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 квадратных метров, из здания эвакуированы 50 человек", - говорится в сообщении.
С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники.
 
Пожар на "Невской мануфактуре"Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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