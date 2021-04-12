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В американском Ноксвилле произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

В американском Ноксвилле произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

Несколько человек, в том числе полицейский, пострадали в результате стрельбы в школе в городе Ноксвилл американского штата Теннесси, сообщает местная полиция. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T23:37

2021-04-12T23:37

2021-04-12T23:37

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Несколько человек, в том числе полицейский, пострадали в результате стрельбы в школе в городе Ноксвилл американского штата Теннесси, сообщает местная полиция."Несколько служб находятся на месте стрельбы в школе Austin-East Magnet. Сообщается о нескольких пострадавших, включая офицера полиции Ноксвилла", - сообщает полиция в Twitter.Деталей инцидента пока не приводится, идет расследование.

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