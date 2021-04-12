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Главу "Альянса врачей"* оштрафовали за акцию у колонии Навального
Главу "Альянса врачей"* оштрафовали за акцию у колонии Навального
Петушинский районный суд Владимирской области назначил главе "Альянса врачей"* Анастасией Васильевой штраф в 180 тысяч рублей за акцию у колонии, где находится... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:44
2021-04-12T20:24
альянс врачей
алексей навальный
происшествия
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 12 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области назначил главе "Альянса врачей"* Анастасией Васильевой штраф в 180 тысяч рублей за акцию у колонии, где находится Алексей Навальный, защита будет обжаловать решение суда."Назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 180 тысяч рублей", - сказал судья.Адвокат Васильевой Михаил Арсеньев заявил журналистам, что защита будет обжаловать решение суда."Назначили ей наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. С данным наказанием сторона защиты несогласна, поскольку сторона защиты настаивала на том, что в действиях Васильевой не было состава административного правонарушения. В связи с этим будем обжаловать данное постановление Петушинского районного суда", - сказал Арсеньев.Адвокат добавил, что обжаловать решение будут во Владимирском областном суде.Как отметил адвокат, у него нет сведений, почему Васильева не пришла на заседание.На прошлой неделе Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ.Васильева вместе с рядом других соратников Навального проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Следствие считает, что из-за их призывов люди массово вышли на незаконный митинг, что могло спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727069551.html
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альянс врачей, алексей навальный, происшествия

Главу "Альянса врачей"* оштрафовали за акцию у колонии Навального

19:44 12.04.2021 (обновлено: 20:24 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева у исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 12 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области назначил главе "Альянса врачей"* Анастасией Васильевой штраф в 180 тысяч рублей за акцию у колонии, где находится Алексей Навальный, защита будет обжаловать решение суда.
"Назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 180 тысяч рублей", - сказал судья.
Адвокат Васильевой Михаил Арсеньев заявил журналистам, что защита будет обжаловать решение суда.
"Назначили ей наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. С данным наказанием сторона защиты несогласна, поскольку сторона защиты настаивала на том, что в действиях Васильевой не было состава административного правонарушения. В связи с этим будем обжаловать данное постановление Петушинского районного суда", - сказал Арсеньев.
Адвокат добавил, что обжаловать решение будут во Владимирском областном суде.
Как отметил адвокат, у него нет сведений, почему Васильева не пришла на заседание.
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На прошлой неделе Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ.
Васильева вместе с рядом других соратников Навального проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Следствие считает, что из-за их призывов люди массово вышли на незаконный митинг, что могло спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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