https://ria.ru/20210412/shtraf-1727969772.html

Главу "Альянса врачей"* оштрафовали за акцию у колонии Навального

Главу "Альянса врачей"* оштрафовали за акцию у колонии Навального

Петушинский районный суд Владимирской области назначил главе "Альянса врачей"* Анастасией Васильевой штраф в 180 тысяч рублей за акцию у колонии, где находится... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:44

2021-04-12T19:44

2021-04-12T20:24

альянс врачей

алексей навальный

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604441940_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_82b78a1d2936e041bcae143026d2a28c.jpg

ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 12 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области назначил главе "Альянса врачей"* Анастасией Васильевой штраф в 180 тысяч рублей за акцию у колонии, где находится Алексей Навальный, защита будет обжаловать решение суда."Назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 180 тысяч рублей", - сказал судья.Адвокат Васильевой Михаил Арсеньев заявил журналистам, что защита будет обжаловать решение суда."Назначили ей наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. С данным наказанием сторона защиты несогласна, поскольку сторона защиты настаивала на том, что в действиях Васильевой не было состава административного правонарушения. В связи с этим будем обжаловать данное постановление Петушинского районного суда", - сказал Арсеньев.Адвокат добавил, что обжаловать решение будут во Владимирском областном суде.Как отметил адвокат, у него нет сведений, почему Васильева не пришла на заседание.На прошлой неделе Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ.Васильева вместе с рядом других соратников Навального проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Следствие считает, что из-за их призывов люди массово вышли на незаконный митинг, что могло спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727069551.html

https://ria.ru/20210409/zaklyuchennye-1727509962.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, алексей навальный, происшествия