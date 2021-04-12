https://ria.ru/20210412/rudyy-1727962374.html

Биография Анатолия Рудого

Биография Анатолия Рудого

Анатолий Анатольевич Рудый родился 30 мая 1967 года в Балашихе Московской области. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:58

2021-04-12T18:58

2021-04-12T18:58

отставки и назначения - новости

анатолий рудый

балашиха

справки

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Анатолий Анатольевич Рудый родился 30 мая 1967 года в Балашихе Московской области.В 1988 году окончил Горьковское (ныне Нижегородское) высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, в 2003 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.В 1988-1994 годах служил в Вооруженных Силах.С февраля 1994 года по октябрь 2012 года проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации. Был начальником управления охраны и вооружения, с февраля 2005 года занимал пост начальника управления кадрового и специального обеспечения, с октября 2011 года был начальником управления планирования и организации служебной деятельности Государственной фельдъегерской службы. 14 октября 2012 года был назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), 10 марта 2014 года – первым заместителем директора ФСИН. Курировал управление планирования, главное оперативное управление и управление кадров. 12 апреля 2021 года генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН. Анатолий Рудый – генерал-лейтенант внутренней службы (2013). Награжден орденом Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.Декларированный доход за 2019 год – 7,1 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставки и назначения - новости, анатолий рудый, балашиха, справки