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Биография Анатолия Рудого
Биография Анатолия Рудого
Анатолий Анатольевич Рудый родился 30 мая 1967 года в Балашихе Московской области. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:58
2021-04-12T18:58
отставки и назначения - новости
анатолий рудый
балашиха
справки
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Анатолий Анатольевич Рудый родился 30 мая 1967 года в Балашихе Московской области.В 1988 году окончил Горьковское (ныне Нижегородское) высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, в 2003 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.В 1988-1994 годах служил в Вооруженных Силах.С февраля 1994 года по октябрь 2012 года проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации. Был начальником управления охраны и вооружения, с февраля 2005 года занимал пост начальника управления кадрового и специального обеспечения, с октября 2011 года был начальником управления планирования и организации служебной деятельности Государственной фельдъегерской службы. 14 октября 2012 года был назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), 10 марта 2014 года – первым заместителем директора ФСИН. Курировал управление планирования, главное оперативное управление и управление кадров. 12 апреля 2021 года генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН. Анатолий Рудый – генерал-лейтенант внутренней службы (2013). Награжден орденом Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.Декларированный доход за 2019 год – 7,1 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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отставки и назначения - новости, анатолий рудый, балашиха, справки

Биография Анатолия Рудого

18:58 12.04.2021
 
© Фото : ФСИН РоссииАнатолий Рудый
Анатолий Рудый - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : ФСИН России
Читать ria.ru в
Анатолий Анатольевич Рудый родился 30 мая 1967 года в Балашихе Московской области.
В 1988 году окончил Горьковское (ныне Нижегородское) высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, в 2003 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 1988-1994 годах служил в Вооруженных Силах.
С февраля 1994 года по октябрь 2012 года проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации. Был начальником управления охраны и вооружения, с февраля 2005 года занимал пост начальника управления кадрового и специального обеспечения, с октября 2011 года был начальником управления планирования и организации служебной деятельности Государственной фельдъегерской службы.
14 октября 2012 года был назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), 10 марта 2014 года – первым заместителем директора ФСИН. Курировал управление планирования, главное оперативное управление и управление кадров.
12 апреля 2021 года генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН.
Анатолий Рудый – генерал-лейтенант внутренней службы (2013).
Награжден орденом Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.
Декларированный доход за 2019 год – 7,1 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Отставки и назначения - НовостиАнатолий РудыйБалашихаСправки
 
 
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