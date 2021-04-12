Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/rudyy-1727953658.html
Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН Рудого
Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН Рудого
Генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:12
2021-04-12T18:44
анатолий рудый
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727956290_0:0:728:409_1920x0_80_0_0_d690784fc9991cc8dbbd3916adc0a17c.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН.Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу со дня подписания.Рудого назначили первым замглавы ФСИН в марте 2014 года.Анатолий Рудый родился в подмосковной Балашихе в 1967 году. Окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны. До 1994 года служил в ВС, с 1994 по 2012 год — в Государственной фельдъегерской службе. В 2003 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.
https://ria.ru/20210412/ukaz-1727951394.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156173/91/1561739108_273:0:838:423_1920x0_80_0_0_541c7c3a67f19ca367e9b4a985b0f5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий рудый, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, политика

Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН Рудого

18:12 12.04.2021 (обновлено: 18:44 12.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба ГУФСИН РоссииАнатолий Рудый
Анатолий Рудый - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу со дня подписания.
Рудого назначили первым замглавы ФСИН в марте 2014 года.
Анатолий Рудый родился в подмосковной Балашихе в 1967 году. Окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны. До 1994 года служил в ВС, с 1994 по 2012 год — в Государственной фельдъегерской службе. В 2003 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 18:02
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО
 
Анатолий РудыйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния