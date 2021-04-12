https://ria.ru/20210412/rudyy-1727953658.html
Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН Рудого
Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН Рудого
Генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:12
2021-04-12T18:12
2021-04-12T18:44
анатолий рудый
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН.Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу со дня подписания.Рудого назначили первым замглавы ФСИН в марте 2014 года.Анатолий Рудый родился в подмосковной Балашихе в 1967 году. Окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны. До 1994 года служил в ВС, с 1994 по 2012 год — в Государственной фельдъегерской службе. В 2003 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.
https://ria.ru/20210412/ukaz-1727951394.html
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анатолий рудый, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, политика