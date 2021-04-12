https://ria.ru/20210412/rudyy-1727953658.html

Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН Рудого

Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН Рудого

Генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:12

2021-04-12T18:12

2021-04-12T18:44

анатолий рудый

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Анатолия Рудого освободили от должности первого заместителя главы ФСИН.Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу со дня подписания.Рудого назначили первым замглавы ФСИН в марте 2014 года.Анатолий Рудый родился в подмосковной Балашихе в 1967 году. Окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны. До 1994 года служил в ВС, с 1994 по 2012 год — в Государственной фельдъегерской службе. В 2003 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

https://ria.ru/20210412/ukaz-1727951394.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий рудый, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, политика