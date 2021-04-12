https://ria.ru/20210412/proryv-1727954788.html

В Петербурге два автомобиля провалились под асфальт

В Петербурге два автомобиля провалились под асфальт

На парковке у торгового центра "Меркурий" в Приморском районе Санкт-Петербурга два автомобиля провалились под асфальт после прорыва трубы. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:18

2021-04-12T18:18

2021-04-12T19:09

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. На парковке у торгового центра "Меркурий" в Приморском районе Санкт-Петербурга два автомобиля провалились под асфальт после прорыва трубы.Видео с двумя машинами, уходящими под асфальт, попало в социальные сети. Информацию об инциденте подтвердили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга".На место вызвали страховых комиссаров для оценки ущерба.В пресс-службе рассказали, что в результате технологического нарушения прорвало магистральный трубопровод диаметром 700 миллиметров.Поломку устранили. Сотрудники начали уборку территории, согласовываются земляные работы.

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санкт-петербург

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Припаркованные машины провалились в огромную яму из-за прорыва трубы в Петербурге На парковке в Приморском районе Петербурга 2 машины из-за прорыва трубы провалились под асфальтН 2021-04-12T18:18 true PT0M09S

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санкт-петербург, происшествия