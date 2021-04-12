https://ria.ru/20210412/prazdniki-1727915480.html

Сенатор оценил идею продлить майские праздники за счет новогодних каникул

Сенатор оценил идею продлить майские праздники за счет новогодних каникул

В обществе идет дискуссия о том, оставить ли новогодние каникулы или часть выходных перенести на майские праздники, хорошо было бы учесть мнение самого... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:18

2021-04-12T15:18

2021-04-12T15:18

александр шершуков

сергей миронов

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В обществе идет дискуссия о том, оставить ли новогодние каникулы или часть выходных перенести на майские праздники, хорошо было бы учесть мнение самого работника, но сделать это будет непросто с точки зрения законодательства, заявил РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда Сергей Леонов."В обществе до сих пор нет консенсуса, какие праздники должны быть наиболее продолжительными - новогодние или майские. Пока побеждает точка зрения о том, что новогодние каникулы следует сохранить в нынешнем виде", - сказал парламентарий.Вместе с тем, он отметил, что больше отдыхать в мае хотели бы те, кто занимается садоводством и огородничеством - а дачных участков в стране порядка 20 миллионов.Оптимальным, по мнению сенатора, было бы предоставить самому работнику возможность выбирать, когда он хочет отдохнуть, а когда - поработать. "Но законодательно механизм этот очень непростой, нужно учитывать не только трудовое законодательство и интересы работника, ну и позицию работодателя", - заключил политик.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. В свою очередь, замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что изменить длину майских праздников в 2021 году уже фактически нельзя, вопрос не выносился на Российскую трехстороннюю комиссию.

https://ria.ru/20210318/puteshestviya-1601646909.html

https://ria.ru/20210329/poezda-1603276064.html

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александр шершуков, сергей миронов, дмитрий песков, общество