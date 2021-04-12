https://ria.ru/20210412/prazdniki-1727904039.html

В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что изменить длину майских праздников в 2021 году уже... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:29

2021-04-12T14:29

2021-04-12T14:36

александр шершуков

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что изменить длину майских праздников в 2021 году уже фактически нельзя, вопрос не выносился на Российскую трехстороннюю комиссию.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул."В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности", - сказал Шершуков.Говоря непосредственно об увеличении продолжительности майских праздников, Шершуков отметил, что основной вопрос заключатся в рабочих днях между Первомаем и Днем Победы."Если что-то менять, то, очевидно, может быть, в отношении этих дней, не трогая притом новогодние праздники. Но это опять-таки все предложения, которые имеет смысл обсуждать на площадке Российской трехсторонней комиссии... Но на РТК это ничего не выносилось, и, более того, в этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", - добавил он.

https://ria.ru/20210411/rabota-1727745553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шершуков, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, дмитрий песков, общество