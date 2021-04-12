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В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники
В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что изменить длину майских праздников в 2021 году уже... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:29
2021-04-12T14:36
александр шершуков
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что изменить длину майских праздников в 2021 году уже фактически нельзя, вопрос не выносился на Российскую трехстороннюю комиссию.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул."В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности", - сказал Шершуков.Говоря непосредственно об увеличении продолжительности майских праздников, Шершуков отметил, что основной вопрос заключатся в рабочих днях между Первомаем и Днем Победы."Если что-то менять, то, очевидно, может быть, в отношении этих дней, не трогая притом новогодние праздники. Но это опять-таки все предложения, которые имеет смысл обсуждать на площадке Российской трехсторонней комиссии... Но на РТК это ничего не выносилось, и, более того, в этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", - добавил он.
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александр шершуков, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, дмитрий песков, общество

В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

14:29 12.04.2021 (обновлено: 14:36 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГорожане гуляют в саду "Эрмитаж" во время первомайского праздника
Горожане гуляют в саду Эрмитаж во время первомайского праздника - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что изменить длину майских праздников в 2021 году уже фактически нельзя, вопрос не выносился на Российскую трехстороннюю комиссию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.
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"В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности", - сказал Шершуков.
Говоря непосредственно об увеличении продолжительности майских праздников, Шершуков отметил, что основной вопрос заключатся в рабочих днях между Первомаем и Днем Победы.
"Если что-то менять, то, очевидно, может быть, в отношении этих дней, не трогая притом новогодние праздники. Но это опять-таки все предложения, которые имеет смысл обсуждать на площадке Российской трехсторонней комиссии... Но на РТК это ничего не выносилось, и, более того, в этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", - добавил он.
 
Александр ШершуковСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФДмитрий ПесковОбщество
 
 
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