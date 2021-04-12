https://ria.ru/20210412/prazdnik-1727897491.html
Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул
Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:56
2021-04-12T13:56
2021-04-12T17:45
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598598060_0:148:3119:1902_1920x0_80_0_0_ba8486964690e89c469e002cc3293c5e.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки."Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздникам", — отметил Миронов.Он пояснил, что "зимой делать людям нечего", а весной "все на даче будут в мае".При этом, заметил политик, в случае переноса части зимних каникул 7 января нужно оставить выходным днем. Для отдыха в Новый год, по мнению Миронова, достаточно оставить пять дней и 7 января.
https://ria.ru/20210411/rabota-1727745553.html
https://ria.ru/20210412/vykhodnye-1727870449.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598598060_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_9c82575a8a4d08c9be240824f667275b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, дмитрий песков, общество