https://ria.ru/20210412/prazdnik-1727897491.html

Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул

Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:56

2021-04-12T13:56

2021-04-12T17:45

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки."Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздникам", — отметил Миронов.Он пояснил, что "зимой делать людям нечего", а весной "все на даче будут в мае".При этом, заметил политик, в случае переноса части зимних каникул 7 января нужно оставить выходным днем. Для отдыха в Новый год, по мнению Миронова, достаточно оставить пять дней и 7 января.

https://ria.ru/20210411/rabota-1727745553.html

https://ria.ru/20210412/vykhodnye-1727870449.html

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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, дмитрий песков, общество