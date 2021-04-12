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К тушению пожара на "Невской мануфактуре" подключилось Минобороны
К тушению пожара на "Невской мануфактуре" подключилось Минобороны
Минобороны России сообщило, что приступило к оказанию помощи в ликвидации пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:21
2021-04-12T19:20
пожар на "невской мануфактуре"
вооруженные силы украины
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что приступило к оказанию помощи в ликвидации пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге."В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место пожара с аэродрома Пушкино в Ленинградской области вылетел экипаж вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Еще один вертолет Ми-8 с ВСУ-5 в 17.46 вылетел для тушения пожара с аэродрома Левашово Санкт-Петербурга.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. В экстренных службах сообщили о гибели двух человек. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.
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пожар на "невской мануфактуре", вооруженные силы украины, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), санкт-петербург

К тушению пожара на "Невской мануфактуре" подключилось Минобороны

18:21 12.04.2021 (обновлено: 19:20 12.04.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что приступило к оказанию помощи в ликвидации пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге.
"В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место пожара с аэродрома Пушкино в Ленинградской области вылетел экипаж вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Еще один вертолет Ми-8 с ВСУ-5 в 17.46 вылетел для тушения пожара с аэродрома Левашово Санкт-Петербурга.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. В экстренных службах сообщили о гибели двух человек. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
18:12
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Пожар на "Невской мануфактуре"Вооруженные силы УкраиныМи-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Санкт-Петербург
 
 
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