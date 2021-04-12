https://ria.ru/20210412/pozhar-1727955279.html

К тушению пожара на "Невской мануфактуре" подключилось Минобороны

К тушению пожара на "Невской мануфактуре" подключилось Минобороны

Минобороны России сообщило, что приступило к оказанию помощи в ликвидации пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:21

2021-04-12T18:21

2021-04-12T19:20

пожар на "невской мануфактуре"

вооруженные силы украины

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

происшествия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что приступило к оказанию помощи в ликвидации пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге."В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место пожара с аэродрома Пушкино в Ленинградской области вылетел экипаж вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Еще один вертолет Ми-8 с ВСУ-5 в 17.46 вылетел для тушения пожара с аэродрома Левашово Санкт-Петербурга.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. В экстренных службах сообщили о гибели двух человек. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20210412/pozhary-1727952970.html

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санкт-петербург

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