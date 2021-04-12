https://ria.ru/20210412/postradavshie-1727987825.html

Двое пострадавших на "Невской мануфактуре" пожарных находятся на ИВЛ

Двое пострадавших на "Невской мануфактуре" пожарных находятся на ИВЛ

Два пожарных, пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге, находятся на ИВЛ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T22:24

2021-04-12T22:24

2021-04-12T22:26

пожар на "невской мануфактуре"

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Два пожарных, пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге, находятся на ИВЛ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Двое пострадавших находятся на ИВЛ, состояние еще одного оценивается как легкое", - сказал собеседник агентства.Пожар на фабрике "Невская мануфактура" тушат уже около 10 часов. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. В здании произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров, затем обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным Минздрава РФ, в результате пожара один человек погиб, еще пятеро пострадали.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия