https://ria.ru/20210412/postradavshie-1727983944.html

При пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали три сотрудника МЧС

При пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали три сотрудника МЧС

При тушении пожара на петербургской фабрике "Невская мануфактура" пострадали три сотрудника МЧС, заявили в городском управлении ведомства. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T21:55

2021-04-12T21:55

2021-04-12T23:22

пожар на "невской мануфактуре"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. При тушении пожара на петербургской фабрике "Невская мануфактура" пострадали три сотрудника МЧС, заявили в городском управлении ведомства."Двое получили травмы тяжелой степени, один — легкой. <…> Также найдено обгоревшее тело, проводится процедура опознания", — говорится в сообщении.В петербургском гарнизоне пожарной охраны объявили сбор личного состава, свободного от несения службы, — "для включения резервной техники и поддержания боеготовности сил гарнизона".По данным российского Минздрава, в результате пожара погиб один человек. Еще пять пострадали, из них четверых госпитализировали, двое в тяжелом состоянии. В МЧС при этом сообщали, что при тушении погиб командир отделения пожарной части, а еще двое спасателей получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела.Пожар на "Невской мануфактуре" тушат уже около десяти часов. Огонь охватил все шесть этажей здания. На фабрике обрушились перекрытия на площади 1,5 тысячи квадратных метров, а также кровля — на площади в десять тысяч квадратных метров. Вечером огонь перекинулся на два соседних здания: в одном из них, согласно вывеске на фасаде, располагается хостел "Мэрибель", другое — производственное.К тушению привлекли два вертолета Ми-8 Минобороны. По данным городского управления МЧС, все вертолеты уже завершили работу. Пожар удалось локализовать на 10 тысяч квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело о пожаре в центральный аппарат СК.Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. Предприятие заработало в 1921 году, когда его переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Фабрика частично работала по профилю, но большую часть площадей сдавали в аренду.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/pozhar-1727980849.html

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пожар на "невской мануфактуре", россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия