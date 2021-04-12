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При пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали два человека

При пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:10

2021-04-12T14:10

2021-04-12T16:58

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия