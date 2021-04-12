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При пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали два человека
При пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:10
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пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.
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РИА Новости
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

При пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали два человека

14:10 12.04.2021 (обновлено: 16:58 12.04.2021)
 
Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура " на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Кадр из видео очевидца
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Кадр из видео очевидца - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Обрушились кровля и перекрытия.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Над фабрикой стоит густой черный дым.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
По его словам, тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.
 
Пожар на "Невской мануфактуре"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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