https://ria.ru/20210412/portrety-1727837417.html

В Приамурье подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной

В Приамурье подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной

Подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на площади Победы в селе Тамбовка Амурской области, прокуратура проводит проверку. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:15

2021-04-12T09:15

2021-04-12T12:51

великая отечественная война (1941-1945)

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на площади Победы в селе Тамбовка Амурской области, прокуратура проводит проверку."Установлено, что 9 апреля 2021 года в обеденное время двумя несовершеннолетними жителями села Тамбовка 2011 и 2010 годов рождения совершена порча портретов ветеранов Великой Отечественной, размещенных на площади Победы", — сообщает прокуратура региона.Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства произошедшего, а также проверит работу школы, где учатся подростки.УМВД по региону уточняет, что найти злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения, теперь их поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, всего они повредили пять фотографий участников Великой Отечественной войны."Сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетних на улице села, доставили в дежурную часть и вызвали родителей. Детей опросили в их присутствии. Несовершеннолетние признались, что разбили пять изображений, установленных на площади. Деяния подростков будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Тамбовского района. Мальчиков поставят на учет в ПДН", - сообщает УМВД.Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков.

https://ria.ru/20210405/putin-1604304796.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), амурская область, происшествия