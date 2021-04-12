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В Приамурье подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной
В Приамурье подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной
Подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на площади Победы в селе Тамбовка Амурской области, прокуратура проводит проверку. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:15
2021-04-12T12:51
великая отечественная война (1941-1945)
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на площади Победы в селе Тамбовка Амурской области, прокуратура проводит проверку."Установлено, что 9 апреля 2021 года в обеденное время двумя несовершеннолетними жителями села Тамбовка 2011 и 2010 годов рождения совершена порча портретов ветеранов Великой Отечественной, размещенных на площади Победы", — сообщает прокуратура региона.Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства произошедшего, а также проверит работу школы, где учатся подростки.УМВД по региону уточняет, что найти злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения, теперь их поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, всего они повредили пять фотографий участников Великой Отечественной войны."Сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетних на улице села, доставили в дежурную часть и вызвали родителей. Детей опросили в их присутствии. Несовершеннолетние признались, что разбили пять изображений, установленных на площади. Деяния подростков будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Тамбовского района. Мальчиков поставят на учет в ПДН", - сообщает УМВД.Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков.
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великая отечественная война (1941-1945), амурская область, происшествия

В Приамурье подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной

09:15 12.04.2021 (обновлено: 12:51 12.04.2021)
 
© Фото : Прокуратура Амурской областиИспорченные портреты ветеранов Великой Отечественной войны в селе Тамбовка
Испорченные портреты ветеранов Великой Отечественной войны в селе Тамбовка - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : Прокуратура Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Подростки испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на площади Победы в селе Тамбовка Амурской области, прокуратура проводит проверку.
"Установлено, что 9 апреля 2021 года в обеденное время двумя несовершеннолетними жителями села Тамбовка 2011 и 2010 годов рождения совершена порча портретов ветеранов Великой Отечественной, размещенных на площади Победы", — сообщает прокуратура региона.
Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства произошедшего, а также проверит работу школы, где учатся подростки.
УМВД по региону уточняет, что найти злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения, теперь их поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, всего они повредили пять фотографий участников Великой Отечественной войны.
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"Сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетних на улице села, доставили в дежурную часть и вызвали родителей. Детей опросили в их присутствии. Несовершеннолетние признались, что разбили пять изображений, установленных на площади. Деяния подростков будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Тамбовского района. Мальчиков поставят на учет в ПДН", - сообщает УМВД.
Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков.
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Амурская областьПроисшествия
 
 
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