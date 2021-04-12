https://ria.ru/20210412/peterburg-1727915862.html
Из горящего здания фабрики в Петербурге вывели пожарных
Из горящего здания фабрики в Петербурге вывели пожарных
Всех пожарных вывели из горящего здания фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге из-за угрозы обрушения, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:21
2021-04-12T15:21
2021-04-12T15:22
пожар на "невской мануфактуре"
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Всех пожарных вывели из горящего здания фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге из-за угрозы обрушения, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Весь личный состав выведен из здания", - сказал собеседник агентства.По его словам, на расстоянии 150-200 метров устанавливается специальное оборудование для забора воды из Невы.В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что горят четыре этажа фабрики, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли. Площадь пожара возросла до 4 тысяч квадратных метров, при тушении огня пострадали двое пожарных, еще один погиб.
https://ria.ru/20210412/pozhar-1727905944.html
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Огонь и черный дым: в Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура"
В Питере масштабно горит здание Невской Мануфактуры, основанное ещё в 40-х годах 19-го века. Как уточняет МЧС, общая площадь пожара сейчас составляет полторы тысячи квадратных метров, огнём объяты все верхние этажи здания.
2021-04-12T15:21
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пожар на "невской мануфактуре", россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия