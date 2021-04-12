Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/peterburg-1727853312.html
В Петербурге после драки в ночном клубе задержали около 20 человек
В Петербурге после драки в ночном клубе задержали около 20 человек
Полиция задержала около 20 человек после драки в ночном клубе в центре Петербурга, четыре участника которой попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:45
2021-04-12T10:45
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Полиция задержала около 20 человек после драки в ночном клубе в центре Петербурга, четыре участника которой попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.Как отмечает ведомство, сообщение о конфликте в районе дома 28/30 на Садовой улице в Центральном районе поступило около 04.46 мск. Как установили сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, драка между двумя группами посетителей ночного клуба произошла из-за женщины.Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.На Садовой улице в доме 28/30 находится клуб Money Honey, который работает с 1994 года. Здесь играют классический рок-н-ролл.
https://radiosputnik.ria.ru/20210328/strelba-1603185309.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге после драки в ночном клубе задержали около 20 человек

10:45 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Полиция задержала около 20 человек после драки в ночном клубе в центре Петербурга, четыре участника которой попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, сообщение о конфликте в районе дома 28/30 на Садовой улице в Центральном районе поступило около 04.46 мск. Как установили сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, драка между двумя группами посетителей ночного клуба произошла из-за женщины.
"В результате инцидента травмы получили четверо мужчин, с ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы. В полицию доставлены около 20 человек", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Садовой улице в доме 28/30 находится клуб Money Honey, который работает с 1994 года. Здесь играют классический рок-н-ролл.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 12:05
Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе драки у кафе в Петербурге
 
РоссияГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Лента новостейМолния