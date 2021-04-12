https://ria.ru/20210412/peterburg-1727853312.html

В Петербурге после драки в ночном клубе задержали около 20 человек

В Петербурге после драки в ночном клубе задержали около 20 человек

Полиция задержала около 20 человек после драки в ночном клубе в центре Петербурга, четыре участника которой попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:45

2021-04-12T10:45

2021-04-12T10:45

россия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Полиция задержала около 20 человек после драки в ночном клубе в центре Петербурга, четыре участника которой попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.Как отмечает ведомство, сообщение о конфликте в районе дома 28/30 на Садовой улице в Центральном районе поступило около 04.46 мск. Как установили сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, драка между двумя группами посетителей ночного клуба произошла из-за женщины.Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.На Садовой улице в доме 28/30 находится клуб Money Honey, который работает с 1994 года. Здесь играют классический рок-н-ролл.

https://radiosputnik.ria.ru/20210328/strelba-1603185309.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия