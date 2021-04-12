https://ria.ru/20210412/peterburg-1727853312.html
В Петербурге после драки в ночном клубе задержали около 20 человек
В Петербурге после драки в ночном клубе задержали около 20 человек
Полиция задержала около 20 человек после драки в ночном клубе в центре Петербурга, четыре участника которой попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:45
2021-04-12T10:45
2021-04-12T10:45
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Полиция задержала около 20 человек после драки в ночном клубе в центре Петербурга, четыре участника которой попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.Как отмечает ведомство, сообщение о конфликте в районе дома 28/30 на Садовой улице в Центральном районе поступило около 04.46 мск. Как установили сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, драка между двумя группами посетителей ночного клуба произошла из-за женщины.Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.На Садовой улице в доме 28/30 находится клуб Money Honey, который работает с 1994 года. Здесь играют классический рок-н-ролл.
https://radiosputnik.ria.ru/20210328/strelba-1603185309.html
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия