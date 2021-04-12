https://ria.ru/20210412/pase-1727923405.html

Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно

Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно

Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:55

2021-04-12T15:55

2021-04-12T16:48

совет федерации рф

госдума рф

франция

политика

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парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно. Это решение связано, во-первых, с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции, во-вторых, с тем, что мы хотим присутствовать на оглашении президентом послания Федеральному собранию", - сказал Толстой журналистам.Он добавил, что перед посланием депутатам и сенаторам предстоит огромный объем работы.

https://ria.ru/20210412/pase-1727936053.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, франция, политика, россия, петр толстой, парламентская ассамблея совета европы