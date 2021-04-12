https://ria.ru/20210412/pase-1727923405.html
Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:55
2021-04-12T15:55
2021-04-12T16:48
совет федерации рф
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политика
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парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно. Это решение связано, во-первых, с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции, во-вторых, с тем, что мы хотим присутствовать на оглашении президентом послания Федеральному собранию", - сказал Толстой журналистам.Он добавил, что перед посланием депутатам и сенаторам предстоит огромный объем работы.
https://ria.ru/20210412/pase-1727936053.html
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совет федерации рф, госдума рф, франция, политика, россия, петр толстой, парламентская ассамблея совета европы