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Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:55
2021-04-12T16:48
совет федерации рф
госдума рф
франция
политика
россия
петр толстой
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно. Это решение связано, во-первых, с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции, во-вторых, с тем, что мы хотим присутствовать на оглашении президентом послания Федеральному собранию", - сказал Толстой журналистам.Он добавил, что перед посланием депутатам и сенаторам предстоит огромный объем работы.
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совет федерации рф, госдума рф, франция, политика, россия, петр толстой, парламентская ассамблея совета европы

Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно

15:55 12.04.2021 (обновлено: 16:48 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно. Это решение связано, во-первых, с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции, во-вторых, с тем, что мы хотим присутствовать на оглашении президентом послания Федеральному собранию", - сказал Толстой журналистам.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
16:46
Толстой заявил о неприемлемой для России риторике ПАСЕ
Он добавил, что перед посланием депутатам и сенаторам предстоит огромный объем работы.


 
Совет Федерации РФГосдума РФФранцияПолитикаРоссияПетр ТолстойПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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