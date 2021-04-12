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Генсек НАТО встретится с главой МИД Украины
Генсек НАТО встретится с главой МИД Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:28
2021-04-12T13:28
2021-04-12T13:29
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила в понедельник пресс-служба НАТО."Во вторник, 13 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.Встреча Столтенберга с Кулебой пройдет накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина, который будет, в числе прочего, обсуждать с генсеком НАТО и союзниками альянса ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html
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дмитрий кулеба, мид украины, нато, йенс столтенберг, украина, в мире