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Генсек НАТО встретится с главой МИД Украины
Генсек НАТО встретится с главой МИД Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:28
2021-04-12T13:29
дмитрий кулеба
мид украины
нато
йенс столтенберг
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила в понедельник пресс-служба НАТО."Во вторник, 13 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.Встреча Столтенберга с Кулебой пройдет накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина, который будет, в числе прочего, обсуждать с генсеком НАТО и союзниками альянса ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html
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дмитрий кулеба, мид украины, нато, йенс столтенберг, украина, в мире

Генсек НАТО встретится с главой МИД Украины

13:28 12.04.2021 (обновлено: 13:29 12.04.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила в понедельник пресс-служба НАТО.
"Во вторник, 13 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.
Встреча Столтенберга с Кулебой пройдет накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина, который будет, в числе прочего, обсуждать с генсеком НАТО и союзниками альянса ситуацию вокруг Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 13:15
NI оценил вероятность войны между Россией и Украиной
 
Дмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
 
 
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