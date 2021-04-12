https://ria.ru/20210412/mecheti-1727920717.html

В Совете муфтиев России заявили, что в Москве не хватает мечетей

В Совете муфтиев России заявили, что в Москве не хватает мечетей

Большой наплыв верующих ожидается в Москве во время Рамадана, мечетей в столице не хватает, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:40

2021-04-12T15:40

2021-04-12T16:08

религия и мировоззрение

россия

московская соборная мечеть

рушан аббясов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

кувейт

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Большой наплыв верующих ожидается в Москве во время Рамадана, мечетей в столице не хватает, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов."У нас не хватает, конечно, площадок для верующих, мечетей. Во время обычной пятничной молитвы перекрывают и Большую Татарскую улицу, и улицы на Поклонной горе, и в районе проспекта Мира. 1 января, когда пятница попала на выходной день, к Московской Соборной мечети пришли помолиться 35 тысяч человек. Вместимость Соборной мечети – 10 тысяч, если битком. А сейчас мы пускаем 5 тысяч в связи с требованиями о дистанции. Если пятница выпадает на рабочий день, то в Соборную мечеть приходит 13-15 тысяч человек", - рассказал муфтий.Собеседник агентства отметил, что во время Рамадана все требования Роспотребнадзора в мечетях будут соблюдаться."Мы просим, чтобы люди соблюдали гигиену. Но верующих очень много, у мечетей собираются толпы людей. Мы еще ожидаем наплыв мигрантов. Если в мечети есть достаточная территория, стараются выйти на улицу и молиться там", - сказал священнослужитель.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – начинается в большинстве регионов России в ночь с понедельника на вторник. В это время верующие не едят и не пьют с рассвета до заката. После заката верующие проводят коллективные трапезы разговения – ифтары, а в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.Дата начала Рамадана рассчитывается по принятому у мусульман лунному календарю и может отличаться, поскольку в некоторых странах и регионах дату определяют традиционно – наблюдая, появится ли в небе луна. Так, например, Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье отложил начало месяца Рамадан "из-за невозможности заметить появление нового полумесяца", суд повторно рассмотрит вопрос в понедельник. За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны. В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20210411/ramadan-1727599041.html

https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html

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россия, московская соборная мечеть, рушан аббясов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, кувейт