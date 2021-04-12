https://ria.ru/20210412/abbyasov-1727919180.html

Муфтий Аббясов: когда голодаешь, лучше понимаешь нуждающихся

Муфтий Аббясов: когда голодаешь, лучше понимаешь нуждающихся

Месяц поста, молитвы, покаяния и милосердия – Рамадан – встречают мусульмане в ночь с понедельника на вторник в большинстве регионов России. Вплоть до 12 мая... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:00

2021-04-12T16:00

2021-04-12T16:00

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Месяц поста, молитвы, покаяния и милосердия – Рамадан – встречают мусульмане в ночь с понедельника на вторник в большинстве регионов России. Вплоть до 12 мая верующие будут ограничивать себя в еде и воде от рассвета до заката. О том, как настроиться на пост, какие ограничения в мечетях остаются во время эпидемии, о благотворительных трапезах для последователей всех религий, а также о паломничестве в Саудовскую Аравию рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. Беседовал Артем Буденный.– Рушан-хазрат, что такое Рамадан для мусульман, зачем нужно поститься?– Мусульмане с трепетом и нетерпением ожидают этот месяц. Это время духовной и социальной активности, благотворительности, поста. Кто-то думает, что пост – тяжелая вещь, на самом деле, все легко. Верующие ждут возможности попоститься, помолиться, покаяться в грехах, подать милостыню. Рамадан – это духовный заряд, который ты получаешь на весь следующий год. Ведь сейчас у всех духовная "батарейка" на минимуме.Еще это месяц "воспитания" своего эго. Главное, чтобы в месяц Рамадан человек изменился в лучшую сторону. Когда ты голодаешь, ты понимаешь лучше состояние нуждающихся, начинаешь мыслить по-другому: есть терпение и кротость, ты стараешься быть ближе к Всевышнему. От Всевышнего ничего не скроешь. В награду за пост Всевышний воздаст отдельно. Это месяц прощения грехов. Надо стараться исправить свои ошибки.– Как мусульманину настроиться на нужный духовный лад во время поста?– Надо постараться сделать план на весь месяц и духовно зарядиться, чтобы этого заряда хватило на весь следующий год. Чтобы провести время поста с пользой для себя, мусульманину стоит отказаться от всего греховного и пагубного: мыслей, слов, действий, вредных привычек. Даже обычная ругань может испортить пост. Лучше начать с контроля своего языка.Надо насытить этот месяц духовной активностью. Мы стараемся как можно больше жертвовать, делать добрые дела, участвовать в социальных, благотворительных программах, читать дополнительные молитвы, желательно прочитать весь Коран – это около 600 страниц.И сам пост: с заката до рассвета нельзя есть и пить. После заката мы собираем коллективные трапезы разговения – ифтары. Также во время Рамадана мы проводим специальные ежедневные ночные коллективные молитвы в мечетях – молитвы таравих – через два часа после захода солнца. Ее можно совершить и дома, если ты не можешь добраться до мечети или не успеваешь после работы, но лучше сделать это в мечети.– На какие новшества в этот Рамадан вы бы обратили внимание? Какие ограничения есть в связи с эпидемией?– В прошлом году мы не могли собираться в мечетях, проводить коллективные молитвы, благотворительные ифтары. Но люди не отчаивались: совершали молитвы и ифтары дома. Верующие активно участвовали в волонтерском движении.В этом году пока что эпидемическая обстановка позволяет верующим и молиться в мечетях. Мы соберемся на первую дополнительную коллективную молитву 12 апреля вечером. Все требования Роспотребнадзора актуальны и во время Рамадана: в мечетях нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Мы просим, чтобы люди соблюдали гигиену. Но верующих очень много, у мечетей собираются толпы людей. Мы еще ожидаем наплыв мигрантов. Если в мечети есть достаточная территория, стараются выйти на улицу и молиться там.У нас не хватает, конечно, площадок для верующих, мечетей. Во время обычной пятничной молитвы перекрывают и Большую Татарскую улицу, и улицы на Поклонной горе и в районе проспекта Мира. Первого января, когда пятница попала на выходной день, к Московской Соборной мечети пришли помолиться 35 тысяч человек. Вместимость Соборной мечети – 10 тысяч, если битком. А сейчас мы пускаем пять тысяч в связи с требованиями о дистанции. Если пятница выпадает на рабочий день, то в Соборную мечеть приходит 13-15 тысяч человек.Месяц Рамадан – это месяц щедрости, поэтому мы не останавливаем нашу благотворительную деятельность и в этом году. Сам пророк призывал людей к щедрости. В Рамадан организуют много социальных и благотворительных акций: для тех, кто не сможет посещать мечети, для нуждающихся, сирот – им будут раздавать ежедневно готовую пищу и продуктовые наборы во время всего месяца Рамадан.По согласованию с городскими властями мы поставили шатер Рамадана на Поклонной горе возле мемориальной мечети. Там будут ежедневно проводить просветительские и благотворительные программы, будут дни национальных республик, зарубежных стран. А после захода солнца – благотворительные ифтары, трапезы разговения. Угощать будут всех желающих вне зависимости от вероисповедания и национальности. Диаспоры представят национальные блюда своих стран.– Предусмотрены ли послабления в посте для служащих, военных, спортсменов или тех, кто занят тяжелым физическим трудом?– Пост установлен Всевышним. В это время был ниспослан священный Коран. Всевышний говорит, кто застал этот месяц в здравии, тот пусть соблюдает пост. От поста освобождаются несовершеннолетние дети, беременные, а также люди с психическими расстройствами. Все остальные должны поститься.Если человек приболел или был в дороге, он возмещает пропущенные дни поста, постясь позже. Это же касается военных, полиции и всех, кто по долгу службы, например, не может поститься или выбрать себе меню. Если это здоровый человек, он может возместить пропущенные дни поста в выходные или во время отпуска. Необязательно поститься все дни подряд, главное сделать это в течение года до следующего Рамадана.Люди, которые вообще не могут соблюдать пост, например, из-за хронической болезни, должны заплатить искупительную жертву – фидья-садака. Это пожертвование для нуждающихся, человек сам выбирает, кому его отдать. Его платят за каждый пропущенный день поста. Если верующий не может платить, принято, чтобы за него это сделали близкие. Альтернатива – накормить в этот день на ту же сумму одного человека.Есть еще одна одноразовая выплата во время Рамадана – закятуль-фитр или милостыня разговения. Ее платят все члены семьи вне зависимости от того, постятся они или нет. Если кто-то платить не может, например, дети, старики, мамы в декрете, платит платежеспособный, обычно глава семьи. Деньги жертвуют на благотворительность – по своему усмотрению.Размер милостыни устанавливается ежегодно. Например, совет старейшин Духовного управления мусульман в этом году установил размер фидья-садака – 250 рублей в день, а закятуль-фитр – 100 рублей для малоимущих, 300 – для людей со средним достатком и 500 рублей – для состоятельных.– Удастся ли верующим в Рамадан совершить умру – малое паломничество к святыням ислама в Мекку и Медину?– Мы слышали заявления властей саудовской Аравии о том, что для малого паломничества во время Рамадана – умры – тоже нужна вакцинация, как и для хаджа, но пока власти Саудовской Аравии ее не требуют. Сейчас, чтобы совершить умру, достаточно отрицательного ПЦР-теста. Тест делают перед выездом и по приезду в страну. Паломников держат три дня в гостинице, пока не будет результата ПЦР-теста.Первая группа паломников из России хотела проехать из Дагестана к началу месяца Рамадан, но поездка не состоялась, хотя мы были готовы отправить чартерный рейс. Причина – технический вопрос, связанный с логистикой и авиаперелетами, не с прививками.Сейчас есть ограничения для проведения обрядов в самой Мекке. Например, доступ к черному камню раньше был почти постоянно. То сейчас нужно скачать в телефон специальную программу, группы паломников пускают только на определенное время, что бы совершить обряды. Но, несмотря на все ограничения, мы предлагаем верующим поехать в умру. И спрос очень большой.

https://ria.ru/20210411/ramadan-1727599041.html

https://ria.ru/20210409/razgovenie-1727624931.html

https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html

https://ria.ru/20210330/ramadan-1603478502.html

https://ria.ru/20210412/ramadan-1727874934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью - религия и мировоззрение, рамадан, рушан аббясов, интервью, в мире